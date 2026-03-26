Dobila poziv za kumstvo na vjenčanju, pa ubrzo zažalila

Biti kuma na vjenčanju oduvijek je smatrano posebnim priznanjem – čast je kada te bliska prijateljica izabere da staneš uz nju u jedan od najvažnijih dana u životu.

Uloga kume nije samo simbolična; ona nosi odgovornost, podršku i prisustvo u svim važnim trenucima priprema za venčanje, od planiranja do emotivnih trenutaka, ali i organizovanje događaja i održavanje dobrog raspoloženja u društvu.

Međutim, ponekad ta čast može prerasti u izvor stresa. Kada finansijska očekivanja prerastu granice, a komunikacija zakaže, uloga kume može postati naporna i konfliktna. Upravo se u takvoj situaciji našla jedna Hrvatica, koja je na Reditu podijelila svoj problem sa zahtjevnom mladom i finansijskim pritiscima.

– Kuma sam na svadbi za dva mjeseca i našla sam se u nezgodnoj situaciji. Mlada ne razumije moju finansijsku situaciju, nedavno sam se zaposlila nakon studija, preselila sam se u stan i plata mi nije velika. Što se tiče djevojačke večeri, očekuje da ja finansiram većinu troškova, a ostatak da podijelim sa ostalim djevojkama. To bi bilo u redu da zahtjevi nisu prilično veliki: kuća sa bazenom oko 500 evra, hrana oko 200 evra, piće oko 150 evra i DJ oko 300 evra. To mi je trenutno prevelik trošak, a neprijatno mi je da od ostalih djevojaka tražim nerealno velike iznose (više od 60 evra po osobi).

Prije nego što mi neko kaže da razgovaram s njom o troškovima – već jesam. Rekla sam joj da mi je to finansijski previše, na šta je ona odgovorila da se ne brinem i da nije očekivala da ja to platim. Ipak, i dalje se nije ponudila da preuzme dio troškova niti je promijenila planove – napisala je.

Nerealna očekivanja

Njena objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija, a brojni korisnici Redita nisu krili iznenađenje, ali ni ogorčenje zbog, kako tvrde, sve češćih nerealnih očekivanja kada su u pitanju vjenčanja i prateći događaji.

– Sjećam se nekad davno kada je bila čast biti kum ili kuma. Danas – nemoj me, molim te, imam ženu, djecu, kredite. Ono što hoću da kažem jeste da su očekivanja današnjih mladenaca nerealna. Čuj to, da platiš čitavo djevojačko po njenoj želji – pa je li ona normalna – napisao je, prenosi Blic.

“Neka sama plati”

Drugi su istakli da uloga kuma često nema veze sa dubinom odnosa, već sa finansijskim mogućnostima:

“Znala sam lika koji je stalno nekome bio kum. Nije uopšte bilo duboko prijateljstvo, ali je imao para.”

Neki su ponudili praktična rješenja, sugerišući da odgovornost prebaci na mladu:

“Ako ti je rekla da se ne brineš, onda se stvarno ne brini. Jednostavno joj daj račun i reci: plati.”

“Besmisleno je da neko drugi plaća”

Bilo je i onih koji su savjetovali direktan pristup:

“Reci joj da nemaš novca za to i da očekuješ da ona snosi troškove”, “Dodaj još i trošak poklona za mladu. Na svim djevojačkim na kojima sam bila, troškovi su se dijelili ravnopravno”, “Meni je ideja da neko drugi plaća tuđi luksuz potpuno besmislena. Nemaš para – ne možeš. I to je to”, “Ako ste bliske, trebalo bi da možeš da joj kažeš sve iskreno”.

Neki su zaključili da problem leži u nedovoljno jasnom dogovoru:

“Sjednite zajedno i precizno dogovorite troškove i ko šta plaća.”

“Seljakluk, sve za fotke i Instagram”

Nije nedostajalo ni oštrijih reakcija:

“Ako osobi kojoj si kuma ne možeš da kažeš ‘daj, ne pretjeruj’, onda si kuma pogrešnoj osobi”, “Koji seljakluk, sve zbog fotki i Instagrama. Takvoj ne bih bila ni kuma ni prijateljica!”