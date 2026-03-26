Proljećni horoskop za 2026: Kome pomračenje Sunca mijenja sudbinu?

Prema predviđanjima horoskopa, proljeće 2026. donosi pomračenje Sunca i velike promjene za sve horoskopske znake. Saznajte kako one utiču na vašu ljubav, novac i budućnost.

Proljeće 2026. donosi intenzivne energije i prekretnice za sve znake. Pomračenje Sunca u Vodoliji i retrogradni Merkur u Ribama otvaraju novo poglavlje lične transformacije, odnosa i finansija.

Novi počeci i karmičke lekcije

Kako se krećemo ka kraju prvog kvartala 2026, univerzum nas priprema za nove početke. Pomračenje Sunca u Vodoliji donosi mogućnosti vezane za inovativne projekte, društvene mreže i prijateljstva, dok sjenka retrogradnog Merkura u Ribama budi stare emocije i neriješene lekcije, prenosi Sensa.

Ovan (21. mart – 19. april)

Afirmacija: "Šta je za mene, to će me pronaći."

Ljubav: Mogu se pojaviti neočekivana osjećanja. Prihvatite izazov.

Novac: Mogu se pojaviti troškovi vezani za imidž ili zdravlje.

Savjet: Usvojite pozitivan stav i izbjegavajte impulsivne odluke.

Bik (20. april – 20. maj)

Afirmacija: "Poštujem svoje granice, bez krivice."

Ljubav: Mogućnosti za nove saradnje ili veze nastaju iz vašeg bliskog kruga.

Novac: Vaša porodica bi mogla da vas zamoli za finansijsku podršku.

Savjet: Uživajte u malim trenucima – oni će vam promijeniti raspoloženje.

Blizanci (21. maj – 21. jun)

Afirmacija: "Ja sam jaka i prilagodljiva osoba."

Ljubav: Društveni život je živahan. Stara veza se može vratiti.

Novac: Povoljno vrijeme za renoviranje ili ulaganja u dom.

Savjet: Budite otvoreni za učenje od drugih.

Rak (22. jun – 21. jul)

Afirmacija: "Napredak je važniji od savršenstva."

Ljubav: Moguć je raskid luksuzne i stabilne veze.

Novac: Ulaganje u hobije može postati profitabilno.

Savjet: Vjerujte u sebe, čak i kada vam se čini teško.

Lav (22. jul – 22. avgust)

Afirmacija: "Biram unutrašnji mir."

Ljubav: Otkrijte šta ljubav znači za vas.

Novac: Mogući su bonusi ili dodatni prihodi.

Savjet: Izbjegavajte negativnost – ona može blokirati vaš uspjeh.

D‌jevica (23. avgust – 21. septembar)

Afirmacija: "Prihvatam ono što ne mogu da kontrolišem."

Ljubav: Posredovaćete u važnim sukobima između voljenih osoba.

Novac: Mogu se pojaviti finansijski pritisci, ali postoje jednostavna rješenja.

Savjet: Pojednostavite svoj život i odustanite od viška.

Vaga (22. septembar – 22. oktobar)

Afirmacija: "Živim svoju ličnu priču."

Ljubav: Radite na prošlim emocionalnim obrascima.

Novac: Odlično vrijeme za putovanja.

Savjet: Prihvatite nepoznato – ono može donijeti mogućnosti.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Afirmacija: "Biram zahvalnost u svakoj situaciji."

Ljubav: Stabilna veza može vas izvući iz vaše zone udobnosti.

Novac: Moguće poteškoće – zatražite pomoć ako vam je potrebna.

Savjet: Donosite odluke smireno, ne impulsivno.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Afirmacija: "Zaslužujem izobilje u svim oblicima."

Ljubav: Iznenađujući romantični planovi.

Novac: Moguća važna kupovina, kao što je automobil.

Savjet: Uključite se u društvene akcije – imaćete uticaj.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Afirmacija: "Vjerujem u božansko vrijeme svojih snova."

Ljubav: Odnosi mogu biti iznenađujući. Naizgled suprotna veza može vam donijeti ravnotežu, pa čak i neočekivanu priču.

Novac: Odlične vijesti! Zarada raste, ali izbjegavajte impulsivno trošenje.

Savjet: Uložite u svoj profesionalni razvoj – vrijeme je da postanete stručnjak.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Afirmacija: "Dajem prioritet svojim potrebama bez krivice."

Ljubav: Inspiracija dolazi iz duboke veze. Bliska osoba može promijeniti vašu perspektivu o ljubavi.

Novac: Budite oprezni sa trošenjem. Finansijska organizacija postaje neophodna.

Savjet: Uključite se u zajednice koje odražavaju vaše vrijednosti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Afirmacija: "Ja se stalno razvijam i prihvatam svoju transformaciju."

Ljubav: Intenzivna, gotovo filmska veza može obilježiti vaše proljeće.

Novac: Planiranje odmora zahtijeva pažljivu organizaciju.

Savjet: Stavite sebe na prvo mjesto. Potrebna vam je ravnoteža i briga o sebi.