Hitna sjednica Doma naroda, evo šta je na dnevnom redu

Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas će održati hitnu sjednicu na čijem su dnevnom redu, između ostalog, Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu /VSTS/ BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Ove dvije tačke nalaze se na dnevnom redu nekoliko sjednica Doma naroda, ali o njima još nije obavljena rasprava.

Delegati Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović su predlagači ovih zakonskih akata, koji bi trebalo da budu razmatrani u prvom čitanju po skraćenom postupku,

najavljeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači su naveli da je Nacrt zakona o VSTS-u zasnovan na principima transparentnosti rada ove institucije, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, kao i dvostepenosti pri njihovom odlučivanju.

Ovim izmjenama broj članova VSTS-a sa sadašnjih 15 bio bi povećan na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz advokatskih komora Republike Srpske i Federacije BiH, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH predviđeno je formiranje apelacionog odjeljenja ovog suda, kao drugostepenog organa.

U drugom čitanju pred delegatima su izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama BiH kojima se starosna granica za penzionisanje u vojnoj službi povećava sa 40 na 45 godina života.

Pred delegatima bi trebalo da se još nađu i izmjene zakona vezane za pripadnike Oružanih snaga BiH, i to one koje se odnose posebno na kategoriju vojnika i podoficira koji imaju najniži koeficijent za obračun plata i čine 80 odsto ljudstva u ukupnoj vojnoj strukturi, te policijske službenike svih policijskih agencija na niovu BiH.

Cilj izmjena je poboljšanje njihovog materijalnog statusa te zaustavljanje negativnih trendova njihovog napuštanja Oružanih snaga i policijskih agencija BiH.

Na predloženom dnevnom redu je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku.

Ova dopuna predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate.

Osim toga dnevnim redom je obuhvaćen i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku.

Ovim zakonom utvrđuju se mjere i postupci za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, a njegova svrha je obezbjeđivanje hitnog, neposrednog i djelotvornog sprovođenja odluka Savjeta bezbjednosti UN i njegovih sankcionih komiteta.

U prvom čitanju pred delegatima bi trebalo da bude i Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

Predlagač je naveo da će se usvajanjem ovog zakona stvoriti uslovi za uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije, formiranje berze i njeno povezivanje sa regionalnim i tržištem EU, što je ujedno bio preduslov za izuzeće od Mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene ugljenika - CBAM.

Delegati bi trebalo da razmotre i izmjene i dopune Zakona o radu u institucijama BiH kojima se predviđa pravo očevima na deset radnih dana očinskog odsustva nakon rođenja jednog djeteta, odnosno 15 radnih dana za blizance, treće i svako sljedeće dijete.

Na dnevnom redu je i Prijedlog dopuna Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH, kojima se predviđa da zaposleni u OBA prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju prema mjestu prebivališta u skladu sa entitetskim propisima koji regulišu penzionisanje policijskih službenika.

Početak sjednice zakazan je za 13.00 časova u zgradi zajedničkih institucija u Sarajevu.