Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

27.03.2026

13:43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа
Foto: SRNA

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH danas nije održana jer i nakon pauze na zasjedanje nisu došla tri delegata iz reda srpskog i četiri delegata iz hrvatskog naroda.

Sjednici je prisustvovalo pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, jedan iz Kluba hrvatskog naroda i dva iz Kluba srpskog naroda.

Dnevnim redom je bilo planirano da delegati danas razmatraju Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Na predloženom dnevnom redu, između ostalog, bio je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH.

Dom naroda

