Porodica sa malim djetetom satima bila zaglavljena u snijegu

Vatrogasci JVP Plitvička Jezera i DVD Plitvička Jezera izveli su pravi podvig i uspješno spasili porodicu sa malim djetetom koja je kombijem zapela u snijegu.

Kako su vatrogasci opisali na Fejsbuku, nakon prijave u 13:08 da je porodica zaglavljena u šumi na području Krbavice, na intervenciju je odmah upućena dežurna smena od tri vatrogasca JVP Plitvička Jezera i jedan vatrogasac DVD-a Plitvička Jezera sa ukupno dva pik-up vozila, prenosi Jutarnji.

"Zbog visokog snijega, na mjestima preko 80 cm, vatrogasci su se dva kilometra pješke probijali kroz šumski put do zapuštenog vozila, gdje su stigli u 14:26. U međuvremenu su pokrenuti strojevi Komunalca i traktor vlasnika Jovana Zaklana iz Krbavice, koji su se uspjeli probiti do vozila i zajedno sa vatrogascima izvukli porodicu na sigurno. Porodica je zbrinuta u Đačkom domu Korenica na toplo i sigurno u 15:30", napisali su vatrogasci.