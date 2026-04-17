Kokoška zalutala usred noći, pa jednim potezom oduševila svijet

ATV
17.04.2026 11:27

Црна кокошка стоји на земљи, са главом благо окренутом на једну страну.
Foto: Pexels/Fernando Capetillo

Životinje su nevjerovatno pametne i pokazuju iznenađujuću inteligenciju koja fascinira ljude.

Psi, mačke, ptice, pa čak i zlatne ribice fasciniraju njihove vlasnike, a mnogi portali posvećeni kućnim ljubimcima zatrpani su mejlovima ljudi koji žele da podijele priče o svojim pametnim mezimcima.

Nova priča, koju je sa čitaocima podijelio Džerold Kajper, mještanin Salem Lejksa iz države Viskonsin, pokazuje koliko je jedna kokoška bila mudra i snalažljiva.

Kako Džerold kaže, u njihovom dvorištu živi 27 koka koje provode ceo dan u potrazi za hranom i uveče se vraćaju u toplinu i sigurnost kokošinjca. Ipak, kokoška po imenu Polet propustila je zajednički povratak u kokošinjac.

Ona je odlutala dalje nego obično i naišla na zaključana vrata. Našavši se napolju, sama u hladnoj noći, Polet je uradila ono što bi svaka druga pametna koka učinila: zakucala je na vrata svojih vlasnika.

Džeroldova supruga čula je kucanje na ulaznim vratima kuće i iznenadila se kad ih je otvorila, jer je Polet udarala krilom o vrata, čekajući da joj domaćini otvore i odnesu je u kokošinjac.

Kažu da je mozak najpametnijeg psa veliki kao mandarina ili pomorandža, da je mačiji mozak veličine oraha, ali veličina mozga nije pokazatelj manje ili veće inteligencije.

Mnoge životinje u najvažnijim trenucima pokazuju da su snalažljivije i visprenije od ljudi, pogotovo u situacijama koje traže brzo reagovanje, prenosi Telegraf.

