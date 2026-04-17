Poznati reper uhapšen zbog ubistva djevojčice

Američki reper Dejvid Entoni Burke, poznatiji kao D4vd uhapšen je u četvrtak pod sumnjom da je ubio 14-godišnju djevojčicu.

Naime, sedam mjeseci nakon što je policija u Los Anđelesu pronašla raskomadano i ozbiljno raspadnuto tijelo tinejdžerke Seleste Rivas Ernandez u prtljažniku njegovog zaplenjenog Tesle, reper je priveden pravdi.

Izvori u pjevačevom domu Holivud Hills rekli su za Rolling Stone da je D4vd bio "potpuno kooperativan" kada je odveden u pritvor. Odvojeno, izvori za sprovođenje zakona rekli su da su detektivi dobili nalog za vjerovatan uzrok i uhapsili Burkea ubrzo poslije 4:30 časova.

Kalifornia Post je dobio video snimak koji prikazuje teško naoružane policajce LAPD-a kako odvode Burkea sa rukama iza leđa.

Nestanak i jezivo otkriće

Nestanak Seleste Rivas Hernandez prvi put je prijavila njena majka u aprilu 2024. godine, kada je tada trinaestogodišnjakinja navodno pobjegla iz svog doma u Lejk Elsinoru, Kalifornija. Njena porodica je za NBC Los Angeles rekla da je tinejdžerka lično poznavala repera i da je trebalo da se sastane sa njim da gledaju film neposredno prije njenog nestanka.

Policija je za NBC4 Investigates rekla da vjeruju da je Selesta vjerovatno umrla u proljeće i da je njeno tijelo pronađeno raskomadano, iako obdukcija još uvijek nije potvrdila tačan uzrok smrti.

(Telegraf.rs)