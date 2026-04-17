Logo
Large banner

Poznati reper uhapšen zbog ubistva djevojčice

Autor:

ATV
17.04.2026 11:23

Komentari:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Američki reper Dejvid Entoni Burke, poznatiji kao D4vd uhapšen je u četvrtak pod sumnjom da je ubio 14-godišnju djevojčicu.

Naime, sedam mjeseci nakon što je policija u Los Anđelesu pronašla raskomadano i ozbiljno raspadnuto tijelo tinejdžerke Seleste Rivas Ernandez u prtljažniku njegovog zaplenjenog Tesle, reper je priveden pravdi.

Vjencanje brak

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

Izvori u pjevačevom domu Holivud Hills rekli su za Rolling Stone da je D4vd bio "potpuno kooperativan" kada je odveden u pritvor. Odvojeno, izvori za sprovođenje zakona rekli su da su detektivi dobili nalog za vjerovatan uzrok i uhapsili Burkea ubrzo poslije 4:30 časova.

Kalifornia Post je dobio video snimak koji prikazuje teško naoružane policajce LAPD-a kako odvode Burkea sa rukama iza leđa.

Nestanak i jezivo otkriće

Nestanak Seleste Rivas Hernandez prvi put je prijavila njena majka u aprilu 2024. godine, kada je tada trinaestogodišnjakinja navodno pobjegla iz svog doma u Lejk Elsinoru, Kalifornija. Njena porodica je za NBC Los Angeles rekla da je tinejdžerka lično poznavala repera i da je trebalo da se sastane sa njim da gledaju film neposredno prije njenog nestanka.

Полиција Србија

Hronika

Od‌jeknula snažna detonacija: Dignut u vazduh džip poznatog MMA borca

Policija je za NBC4 Investigates rekla da vjeruju da je Selesta vjerovatno umrla u proljeće i da je njeno tijelo pronađeno raskomadano, iako obdukcija još uvijek nije potvrdila tačan uzrok smrti.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ubistvo

hapšenje

Los Anđeles

Dejvid Entoni Burke

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Крао сребрнину из Јелисејске палате и продавао на интернету: Ево колику казну је добио

Svijet

Krao srebrninu iz Jelisejske palate i prodavao na internetu: Evo koliku kaznu je dobio

2 h

0
Човјек у одјелу са љутитим изразом лица вришти на телефон у канцеларији.

Ekonomija

Radnik dobio otkaz jer je branio prodavnicu od lopova

2 h

0
пруга илустрација

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

2 h

0
Свјетлост се пробија кроз воду до дубине

Region

Putnici sa broda uočili tijelo kako pluta u moru

2 h

0

Više iz rubrike

Крао сребрнину из Јелисејске палате и продавао на интернету: Ево колику казну је добио

Svijet

Krao srebrninu iz Jelisejske palate i prodavao na internetu: Evo koliku kaznu je dobio

2 h

0
Фицо: Руси клече само када вежу пертле

Svijet

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

2 h

0
Дрон

Svijet

Ruska PVO oborila 62 ukrajinska drona

3 h

0
Ватрогасци, пожар

Svijet

Radnik nije dobio platu, pa zapalio fabriku

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

13

09

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

13

05

Foča i zvanično postaje grad

12

55

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

12

53

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner