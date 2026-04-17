Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

Foto: ATV

Beživotno tijelo muškarca (76) pronađeno je juče na željezničkoj pruzi na relaciji Stanari – Doboj, na području opštine Stanari, saopšteno je iz PU Doboj.

Uviđaj lica mjesta su obavili policijski službenici Policijske stanice Stanari uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj, prilikom čega je utvrđen identitet lica. "Beživotno tijelo navedenog lica je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu u Banjaluci radi vršenja obdukcije, a policijski službenici pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Doboj nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti navedenog događaja", navodi se u saopštenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.