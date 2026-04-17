Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

Pripadnici Policijske uprave Doboj lišili su slobode lice inicijala S.R. iz Dervente zbog sumnje da je policijskim službenicima ponudio mito kako bi izbjegao kaznu za saobraćajni prekršaj.

Pokušaj podmićivanja dogodio se juče, šesnaestog aprila, oko dvanest časova i deset minuta. Kako se navodi u saopštenju, policija je zaustavila automobil marke "Be-em-ve" kojim je upravljao S.R. radi redovne kontrole.

"Osumnjičeni je tokom kontrole policijskim službenicima ponudio novac, koji je potom ostavio u službenom automobilu. Njegova namjera je bila da vozači odustanu od službene radnje sankcionisanja prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH", pojašnjavaju iz Policijske uprave Doboj.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv S.R. će Republičkom javnom tužilaštvu u Banjaluci biti dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu.