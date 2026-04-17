Bačena eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat u Bijeljini

ATV
17.04.2026 09:07

Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Na ugostiteljski objekat u Bijeljini jutros je bačena eksplozivna naprava, saopšteno iz bijeljinske Policijske uprave.

Objekat je prilikom bacanja eksplozivne naprave oštećen.

U toku je uviđaj kojem rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Djelo je kvalifikovano kao izazivanje opšte opasnosti.

