Misteriozna smrt na Veliki petak nadomak Banjaluke: Obdukcija otkrila teške povrede

Nalazi obdukcije tijela muškarca pronađenog prije šest dana u Potkozarju kod Banjaluke ukazuju da se ne radi o prirodnoj smrti, potvrdio je za BL portal direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, riječ je o Nedeljku Karanoviću (1963), čije tijelo je pronađeno na Veliki petak, 10. aprila ove godine, u jutarnjim časovima, u njegovoj porodičnoj kući, gd‌je je, kako saznajemo, živio sam. Prvobitno se sumnjalo da je u pitanju prirodna smrt, ali je zahvaljujući reakciji mrtvozornika naknadna obdukcija potvrdila njegove sumnje.

Kako je naveo patolog Željko Karan, kod preminulog su utvrđene izuzetno teške povrede u pred‌jelu grudnog koša.

„To prirodna smrt definitivno nije. On ima teške povrede grudnog koša, pri čemu ima višestruki prelom grudne kosti i doslovno smrskana rebra. Kada se sve prebroji, ima oko 40 lomova rebara“, rekao je Karan za BL portal.

Prema njegovim riječima, takve povrede najčešće nastaju usljed d‌jelovanja jake sile.

„Ja tipujem da je to pritisak neke tupe mehaničke sile i to intenzivan pritisak. Takve povrede se jako uklapaju u pregaženje motornim vozilom“, pojasnio je Karan.

Međutim, ključni problem u ovom slučaju je mjesto pronalaska tijela.

„Problem je u tome što je tijelo nađeno u kući. To otvara pitanje da li je riječ o pregaženju nakon kojeg je neko tijelo donio i ostavio u kući“, rekao je on.

Karan je istakao da na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na borbu ili pokušaj odbrane.

„Nema povreda glave, karlice ni donjih ekstremiteta, niti takozvanih odbrambenih povreda po rukama“, naveo je on, dodajući da će konačne odgovore dati dalja istraga.

Govoreći o procjeni vremena smrti, Karan je naglasio da se ono ne može precizno utvrditi samom obdukcijom.

„Vrijeme smrti se ne procjenjuje na obdukciji, jer na to utiču pomjeranje tijela i mikroklimatski uslovi. To se određuje okvirno na osnovu podataka kada je osoba posljednji put viđena živa“, objasnio je.

U okviru obdukcije uzeti su i uzorci za dodatne analize.

„Rutinski su uzeti uzorci za DNK analizu, kao i za alkohol, narkotike i psihoaktivne supstance. Ti rezultati još nisu gotovi“, rekao je Karan.

On je dodao da, prema njegovoj procjeni, nije vjerovatno prisustvo narkotika, ali da postoji mogućnost da će nalaz pokazati prisustvo alkohola.

„Vidjećemo šta će pokazati toksikološki nalazi, ali ja ne očekujem narkotike, dok je alkohol moguć“, zaključio je Karan.

Istraga o ovom slučaju je u toku, a više detalja biće poznato nakon kompletiranja svih nalaza i vještačenja.