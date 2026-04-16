Evo šta je Marija Šerifović učinila kad je napuštala Zvezde Granda

16.04.2026 17:45

Poznata pjevačica Marija Šerifović podijelila je dirljivu priču o svom odlasku iz "Zvezda Granda".

Nakon što je odlučila da napusti žiri popularnog muzičkog takmičenja, Marija Šerifović je željela da sa sobom ponese uspomenu na Sašu Popovića, dugogodišnjeg prijatelja i saradnika, koji je preminuo nekoliko mjeseci prije njenog odlaska.

Marijin odlazak iz "Zvezda Granda" označio je kraj jedne ere u popularnom šou programu, ali i emotivni trenutak za nju lično.

Njena odluka da sačuva dio zaostavštine Saše Popovića pokazuje koliko je cijenila njihov odnos i njegov doprinos muzičkoj sceni.

- Otišla sam kod Deje i pitala: "Dejo, da li postoji nešto u Saletovoj kancelariji što je njegovo, što stoji tu još od kada radite zajedno, praktično od 1998. godine, jer bih voljela da to ponesem kao uspomenu - ispričala je Marija Šerifović.

Otkrila je da su joj ponuđene dvije stvari – firmirana majica D&G, u kojoj je Popović svirao harmoniku tokom pauza, i mali zlatni nožić star gotovo tri decenije.

- Danas se nalazi u mom domu, na posebnom mjestu, među najdražim uspomenama - dodala je ona.

Htjela sam simbol da me sjeća na njega

Marija je priznala da joj je bilo važno da sa sobom ponese dio Popovićeve zaostavštine.

- Nisam želela da napustim ovaj studio i da se na neki način odvojim od "Zvezda Granda", a da ne ponesem nešto što je bilo njegovo, makar i simbolično - zaključila je ona.

(telegraf)

