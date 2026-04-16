Preminuo jedan od osnivača Divljih jagoda

16.04.2026 10:27

Foto: Pixabay

Nihad Jusufhodžić, jedan od osnivača popularnog benda "Divlje jagode", preminuo je juče, 15. aprila, u Bihaću.

Vijest o njegovoj smrti potvrdio je Ante Janković, pjevač i jedan od osnivača ovog benda, koji se objavom na društvenoj mreži Facebook oprostio od Nihada.

"Danas me zatekla vijest koju je teško prihvatiti... Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim sam dijelio ne samo pozornicu, nego i dio života kroz 'Divlje jagode'. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što muzika i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru prijatelju", napisao je on.

Od njega se oprostio i Sead Zele Lipovača.

"R.I.P. dobri moj Nihade. Nema riječi utjehe ...", kratko je napisao Lipovača.

Inače, Nihad je bh. rok muzičar i jedan od mnogobrojnih predstavnika sarajevske škole pop roka.

Na sarajevskoj muzičkoj sceni pojavljuje se 1972. svirajući bas-gitaru u rok grupi Zenit. Sa ovim sastavom nastupio je 1974. na "BOOM festivalu '74" odsviravši pjesmu "Stara je kuća prazna".

Nakon nastupa s grupom Zenit, zajedno sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osniva grupu "Divlje jagode" s kojima je svirao na prve četiri singl ploče i njihovom debitantskom albumu iz 1978, prenose Nezavisne.

