Šumaher se ženi: Poznati detalji “rijaliti vjenčanja” s mlađim dečkom

Bivši vozač Formule 1, Ralf Šumaher (50), vjenčaće se sa svojim izabranikom Etjenom (36), nakon svih skandala koji su obilježili njihovu vezu zbog Šumaherovog razvoda.
Etjen i Ralf su u vezi od 2024. godine, a putem društvenih mreža su potvrdili vijest o vjenčanju.
Predviđeno je da sve traje tri dana, pozivnice su već poslate, a zanimljivo je da će sve biti snimano i prikazano kao rijaliti pod nazivom “Ralf i Etjen: Kažemo da”.
“Zajedno prolazimo kroz život, a ova serija pokazuje upravo to, našu svakodnevicu, posao, razlike i sličnosti”, rekao je Ralf.
Sve će biti održano u Sen Tropeu, serija će imati četiri epizode, a finale će biti prikazano početkom juna.
Ralf Šumaher je ranije bio u braku sa Korom, a razvod sa njom su obilježile međusobne svađe i optužbe.
Navodno, nju je najviše razbjesnila njegova objava da je u vezi sa Etjenom i tada je istakla kako je “najbolje godine potrošila na njega”, navodi Super žena.
U braku koji je trajao 13 godina dobili su sina Davida koji se takođe nedavno oženio, ali na vjenčanje nije pozvao majku, prenosi CdM.
