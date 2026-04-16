Šumaher se ženi: Poznati detalji “rijaliti vjenčanja” s mlađim dečkom

16.04.2026 15:46

Ралф Шумахер и његов момак Ејтан
Bivši vozač Formule 1, Ralf Šumaher (50), vjenčaće se sa svojim izabranikom Etjenom (36), nakon svih skandala koji su obilježili njihovu vezu zbog Šumaherovog razvoda.

Etjen i Ralf su u vezi od 2024. godine, a putem društvenih mreža su potvrdili vijest o vjenčanju.

Predviđeno je da sve traje tri dana, pozivnice su već poslate, a zanimljivo je da će sve biti snimano i prikazano kao rijaliti pod nazivom “Ralf i Etjen: Kažemo da”.

“Zajedno prolazimo kroz život, a ova serija pokazuje upravo to, našu svakodnevicu, posao, razlike i sličnosti”, rekao je Ralf.

Slavlje u Sen Tropeu

Sve će biti održano u Sen Tropeu, serija će imati četiri epizode, a finale će biti prikazano početkom juna.

Ralf Šumaher je ranije bio u braku sa Korom, a razvod sa njom su obilježile međusobne svađe i optužbe.

Navodno, nju je najviše razbjesnila njegova objava da je u vezi sa Etjenom i tada je istakla kako je “najbolje godine potrošila na njega”, navodi Super žena.

Scena

Pojavili se prvi pozitivni znakovi oko Mihaela Šumahera

U braku koji je trajao 13 godina dobili su sina Davida koji se takođe nedavno oženio, ali na vjenčanje nije pozvao majku, prenosi CdM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Ralf Šumaher

vjenčanje

Pročitajte više

Ново! Шумахер није више везан за кревет

Ostali sportovi

Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

2 mj

0
Појавили се први позитивни знакови око Михаела Шумахера

Scena

Pojavili se prvi pozitivni znakovi oko Mihaela Šumahera

6 mj

0
Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

Ostali sportovi

Šumaher teško bolestan: Novi detalji o njegovom zdravstvenom stanju

6 mj

0
Шумахерова жена послије развода: Не желим да мијењам презиме, доноси ми зараду

Scena

Šumaherova žena poslije razvoda: Ne želim da mijenjam prezime, donosi mi zaradu

8 mj

0

Više iz rubrike

Милан Станковић пјевач из Србије

Scena

Milan Stanković se vraća na scenu?

4 h

0
Преминуо један од оснивача Дивљих јагода

Scena

Preminuo jedan od osnivača Divljih jagoda

6 h

0
Сузана Манчић гостује у емисији

Scena

Suzana Mančić se odrekla luksuza: Prodala stan u centru grada, sada živi u kući bez struje i vode

7 h

0
Стефан Карић се огласио након пресуде да је крив због пребијања Наташе Шавије

Scena

Stefan Karić se oglasio nakon presude da je kriv zbog prebijanja Nataše Šavije

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Ovo može samo u BiH: Nazvao policiju da prijavu švaleraciju

16

29

Bernardo Silva napušta Siti i prelazi u Juventus

16

26

Makron poručio tinejdžerima: Isključite telefone i čitajte

16

11

Zemljotres u Crnoj Gori, osjetilo se i u BiH

16

08

Desetine hiljada pčela preplavilo Izrael

