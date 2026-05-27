Poznat identitet mladića koji je poginuo kod Modriče, dvojica u bolnicama

Ognjen Matavulj
27.05.2026 14:45

Познат идентитет младића који је погинуо код Модриче, двојица у болницама
Foto: Radio Modriča

Jedan od mladića koji je juče teško povrijeđen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Skugriću kod Modriče biće prevezen u UKC Republike Srpske, dok je drugi zadržan u dobojskoj bolnici i njegovo stanje je trenutno stabilno, potvrđeno je za ATV.

U tragičnoj nezgodi život je izgubio Tarik Hadžiabdić (20) iz Modriče, koji je bio suvozač u vozilu. Teško su povrijeđeni vozač Adin Mujić (19) i putnik Boško Filipović (19).

Tragedija se dogodila oko 15 časova na magistralnom putu Modriča - Gradačac kada je, iz nepoznatih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom ”golf 6”. Vozilo je sletjelo s puta i završilo na ogradi privatnog dvorišta.

”Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju izašao je na lice mjesta i pod njegovim nadzorom policijski službenici PS Modriča izvršili su uviđaj. Nakon toga je naloženo provođenje svih potrebnih istražnih radnji u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda”, rekla je za ATV sekretar OJT Doboj Slobodanka Lukić.

Удес Модрича

Ona kaže da je naloženo da se uradi obdukcija tijela stradalog mladića, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

”Tužilaštvu još nije dostavljen Izvještaj policije o predmetnoj saobraćajnoj nezgodi zbog čega nismo u mogućnosti dati više informacija”, navodi Lukićeva.

