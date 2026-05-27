Polno uznemiravanje učenice: Bijeljinski profesor sproveden u tužilaštvo

Ognjen Matavulj
27.05.2026 13:41

Foto: ATV

Bijeljinska policija sprovela je u tužilaštvo S.D. iz Bijeljine, profesora Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, koji je juče uhapšen nakon prijave učenice za polno uznemiravanje.

”Policijski službenici predali su tužilaštvu S.D. uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu polno uznemiravanje. Osumnjičeni je juče lišen slobode na osnovu prijave oštećenog lica”, saopštila je PU Bijeljina.

Dodaju da policijski službenici preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Prema nezvaničnim informacijama profesor je osumnjičen za uznemiravanje 16-godišnje učenice, a slučaj je prijavio član njene porodice.

ojt banjaluka

