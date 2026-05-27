Vranješ: Nastavak međunarodne supervizije vodi u nestanak BiH

Opstanak bilo kakve međunarodne supervizije u BiH, u vidu visokog predstavnika sa bonskim ovlaštenjima i nastavkom nametanja, vodi u raspad i kraj BiH, ocijenio je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

Komentarišući usvajanje Deklaracije o zatvaranju OHR-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vranješ je naveo da je Srpska i na ovaj način nedvosmisleno izrazila stav da OHR treba da bude zatvoren, a funkcija visokog predstavnika okončana.

Hronika Pogledajte privođenje osumnjičenih u akciji ”Cilj” (FOTO)

- Razlozi su dugi niz godina poznati jer je i Dejtonskim sporazumom predviđeno da se odluke donose konsensuzom tri konstitutivna naroda i sporazumnom komunikacijom Republike Srpske i Federacije BiH - rekao je Vranješ u Beogradu.

Vranješ je ukazao na to da već 30 godina svako međunarodno miješanje stvara probleme u BiH.

On kaže da je jasno da Kristijan Šmit odlazi, ali da ima naznaka da ne postoji konsensuz o sudbini OHR-a unutar međunarodnog faktora u Sarajevu, pa čak ni među dosadašnjim partnerima.

Svijet Moskva: Zapad humanitarnu pomoć pretvorio u oružje za ubijanje djece

- Vidimo različite stavove o tom pitanju SAD i zemalja EU. Sjedinjene Države iskazuju stav da treba da dođe do tranzicije sistema odlučivanja sa međunarodnog faktora na lokalne lidere, da težište treba prebaciti na unutrašnji dogovor i da tako treba izgledati sistem donošenja dogovora - rekao je Vranješ.

Međutim, kako kaže, izgleda da to ne odgovara zemljama EU, a ni Velikoj Britaniji.

- U diplomatskim krugovima u Sarajevu postoje priče da je došlo do razmimoilaženja zato što, za razliku od SAD, Velika Britanija, Njemačka i Brisel smatraju da međunarodna supervizija u vidu visokog predstavnika treba da ostane sa bonskim ovlaštenjima, a ne da se prenosi odgovornost na domaće lidere, kako je Dejton propisao - objasnio je Vranješ.

Republika Srpska Nezakonite pojedine odredbe uredbe o igrama na sreću

On smatra da se iz toga vidi ko su prijatelji, a ko neprijatelji BiH, jer države koje zagovaraju nastavak ovako snažne supervizije ne mogu sebe nazvati prijateljima BiH.

- To je siguran put u raspad BiH. Ne vidim nikakvu budućnost ako se zadrži bilo kakav oblik visokog predstavnika sa nekakvim bonskim ovlaštenjima i nastavkom nametanja, jer će to biti kraj BiH - rekao je Vranješ.

(SRNA)