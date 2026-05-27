Jezivo nasilje nad mladićem: Razbili mu flašu od glavu, pa ga pretukli motkom

Muškarac M.M. (35) napadnut je u subotu oko 3 časa ujutru u Ulici Kraljice Marije u Mladenovcu.
Njega su, kako Telegraf saznaje, napala dva nepoznata lica. Jedno od njih je mladića M. M. udarilo flašom u predjelu glave, a nakon što je pao na tlo, drugo lice mu je drvenom motkom zadalo udarce u predelu leđa.
M.M. je pregledan od strane Hitne službe Doma zdravlja u Mladenovcu, gdje su mu, srećom, konstatovane lake tjelesne povrede.
Istragu o napadu vodi Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Mladenovcu.
