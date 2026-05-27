Dopisnici Si-En-Ena vjerovatno su, tokom snimanja propagandnog sadržaja za kijevske snage, snimili pripreme za teroristički napad u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Upravo taj usputno pomenuti detalj - o Stavropolju - navodi na pomisao da je dopisnik Si-En-Ena Nik Volš možda bio sa ukrajinskom vojnom jedinicom upravo u trenutku kada su koordinisali planirani napad na univerzitet u Starobeljsku, jer su ukrajinski dronovi pogodili Stavropolj dan prije napada na Starobeljsk, što tjera čovjeka da drugačije sagleda situaciju", navela je Zaharova.
Ona je skrenula pažnju na činjenicu da je dopisnik Si-En-Ena snimao propagandni video o tome kako oružane snage Ukrajine vrše napade dronovima na ruske gradove.
"Reportaža je objavljena juče - četiri dana nakon udara na Starobeljsk, u kojem je život izgubilo više od dvadeset ljudi", dodala je Zaharova.
(Srna)
