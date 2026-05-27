Dopisnici Si-En-Ena vjerovatno su, tokom snimanja propagandnog sadržaja za kijevske snage, snimili pripreme za teroristički napad u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Upravo taj usputno pomenuti detalj - o Stavropolju - navodi na pomisao da je dopisnik Si-En-Ena Nik Volš možda bio sa ukrajinskom vojnom jedinicom upravo u trenutku kada su koordinisali planirani napad na univerzitet u Starobeljsku, jer su ukrajinski dronovi pogodili Stavropolj dan prije napada na Starobeljsk, što tjera čovjeka da drugačije sagleda situaciju", navela je Zaharova.

Društvo Otac Predrag upozorio vjernike: Ovo nikako ne radite

Ona je skrenula pažnju na činjenicu da je dopisnik Si-En-Ena snimao propagandni video o tome kako oružane snage Ukrajine vrše napade dronovima na ruske gradove.

"Reportaža je objavljena juče - četiri dana nakon udara na Starobeljsk, u kojem je život izgubilo više od dvadeset ljudi", dodala je Zaharova.

(Srna)