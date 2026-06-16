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Pretresi: u Loparama: Pronađeni oružje i municija

Autor:

ATV
16.06.2026 16:58

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Претреси: у Лопарама: Пронађени оружје и муниција
Foto: ATV

Policija u Loparama izvršila je pretres na jednoj lokaciji koju koristi lice D.P. i tom prilikom pronašla oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, saopšteno je iz PU Bijeljina.

Pronađene su i privremeno oduzete tri vojne poluautomatske puške, vojna puška, šest ručnih bombi, jedna kumulativna bomba, tri tromblonske mine, oko 500 komada puščane municije različitog kalibra i ručni raketni bacač /zolja/.

Pretresi su izvršeni na osnovu naredbe bijeljinskog Osnovnog suda, uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

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Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv lica D.P. slijedi podnošenje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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pretresi

Lopare

Policija

PU Bijeljina

Oružje

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