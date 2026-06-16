Bizarna prevara u Brčkom: Godinama primala dječiji dodatak za preminulo dijete

Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio je optužnicu protiv S. Z. M. Iz Brčkog zbog postojanja osnovane sumnje da je u periodu od septembra 2017. godine do maja 2024. godine nezakonito ostvarivala pravo na dječji dodatak za dijete koje je preminulo još 2017. godine

Osnovni sud Brčko distrikta BiH potvrdio je optužnicu protiv S. Z. M. Iz Brčkog zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo - Obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti -iz člana 262 stav (2) u vezi sa stavom (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Optuženoj se na teret stavlja da u periodu od septembra 2017. godine do maja 2024. godine nije prijavila smrt svog maloljetnog djeteta nadležnom Centru za socijalni rad Brčko distrikta BiH, iako je u istom periodu u kontinuitetu podnosila zahtjeve za ostvarivanje prava na dječiji dodatak, čime je za navedeni vremenski period pribavila protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 11.959,65 KM, a za isti iznos oštetila Brčko distrikt BiH, saopšteno je iz Tužilaštva Brčko distrikta BiH.