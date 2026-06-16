Nakon 17 godina isplivali novi detalji: Kriminalac iz Srbije ubio pomagača iz BiH nakon pljačke vile

U istrazi brutalnog napada iz 2009. godine pojavio se novi preokret. Nakon otkrića tijela jednog od navodnih članova bande, pojavio se i drugi osumnjičeni za pljačku i pokušaj ubistva koji su šokirali područje Kanavezea.

Više od sedamnaest godina ta noć ostala je urezana u sjećanje porodice i u torinskoj crnoj hronici kao jedan od najnasilnijih napada koji su se ikada dogodili na području Kanavezea.

Brutalna pljačka, počinjena u vili u Leiniju u aprilu 2009. godine, za žrtvu je imala jednog mladića, majka je bila oteta, a otac prisiljen da se pravi mrtav kako bi se spasio. Danas, skoro dvije decenije kasnije, istraga je dobila novi i šokantan zaokret.

Pojavio se drugi osumnjičeni uz Milana Uskokovića, 64-godišnjeg državljanina Srbije, koji je već pod istragom zbog pljačke i ubistva navodnog saučesnika. Riječ je o čovjeku koji je godinama ostao u sjenci, a koji je sada identifikovan zahvaljujući istražnom radu karabinjera iz Istražnog odjeljenja u Torinu i stručnjaka RIS-a (RIS) iz Parme.

Priča nas neizbježno vraća u prošlost, u veče 16. aprila 2009. godine. U vili u ulici Fornačino (Via Fornacino), u Leiniju, banda od najmanje tri osobe provalila je u porodičnu kuću Tedoldi. Pljačkaši su d‌jelovali izuzetno nasilno. Davide Tedoldi, tada u ranim dvadesetim godinama, imobilisan je, udaren kundakom pištolja u glavu, oslijepljen suzavcem, a ruke i noge su mu bile vezane. Njegovo stanje bilo je izuzetno teško, te je mladić pao u komu.

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Ostatak porodice takođe je bio izložen brutalnom napadu. Njegova majka, Paskvalina Rubato, bila je prisiljena da preda gotovinu i ček na 18.000 evra, prije nego što je zaključana u kupatilo sa selotejpom preko usta. Otac, Italo Tedoldi, preživio je jedan od najdramatičnijih trenutaka napada: pljačkaši su mu pritisnuli jastuk preko lica pokušavajući da ga uguše. Samo mu je izvanredna prisebnost omogućila da preživi. Praveći se mrtav, uspio je da uvjeri napadače da odu.

Istraga nastavljena

Godinama se činilo da je istraga zastala. Istražioci su prikupili dokaze, svjedočenja i tragove, ali potpuna identifikacija počinilaca činila se dalekom. Zatim se dogodio neočekivani preokret, povezan s drugom misterijom koja je ostala neriješena skoro deset godina.

U središtu nove istrage je Momčilo Bakal, bosanskohercegovački građevinski preduzetnik poznat svima kao Momo. Prema navodima istražilaca, Bakal je bio dio grupe koja je napala vilu u Leiniju. U julu 2016. godine iznenada je nestao bez traga.

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Godinama je slučaj ostao obavijen velom misterije, sve do 2025. godine, kada je njegovo tijelo pronađeno zakopano na parceli u ulici Vilareto (Strada Villaretto), na sjevernoj periferiji Torina. Ovo otkriće ponovo je otvorilo stare istražne tragove i omogućilo povezivanje naizgled nepovezanih događaja.

Prema tužilaštvu, Bakala je ubio sam Uskoković, dajući mu velike doze sedativa. Njegovo tijelo potom je sakriveno u jami iskopanoj u zemlji, gd‌je je pronađeno skoro devet godina kasnije.

Detaljne istrage o ubistvu omogućile su i precizniju rekonstrukciju sastava bande koja je d‌jelovala u Leiniju 2009. godine. To je dovelo do pojave drugog navodnog člana grupe, koji je sada formalno pod istragom zbog pljačke i pokušaja ubistva.

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Preliminarno saslušanje protiv Uskokovića odgođeno je do novembra kako bi Tužilaštvo u Torinu moglo da završi svoje konačne istrage. Među očekivanim elementima je i forenzičko-medicinsko mišljenje povjereno dr Valentini De Bjazio, koja će procijeniti trajne posljedice koje je Davide Tedoldi pretrpio nakon brutalnog napada. Nova optužba za pokušaj ubistva dobija posebnu težinu s obzirom na izuzetno teške povrede koje je žrtva pretrpjela. Sedamnaest godina kasnije, Tedoldi još uvijek živi s fizičkim i psihičkim ožiljcima te noći.

Istraga predstavlja jednu od najsloženijih kriminalnih priča ponovo otvorenih posljednjih godina na području Torina. Riječ je o pravom nerazjašnjenom slučaju, takozvanom „hladnom slučaju” (cold case), koji je izgledao osuđen da ostane bez konačnih odgovora, ali i dalje donosi neočekivane istražne razvoje.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje kako istražioci mogu pronaći nove puteve čak i nakon mnogo godina, zahvaljujući razvoju naučnih tehnika, unakrsnom ispitivanju starih dosijea i pojavi dokaza koji ranije nisu bili dovoljni za potkrepljivanje formalnih optužnica.

Za porodicu Tedoldi sada se otvara nova sudska faza. Nakon skoro dvije decenije čekanja, postupak bi konačno mogao pomoći u razjašnjavanju svih uloga i odgovornosti bande koja je pljačku pretvorila u noćnu moru i zauvijek promijenila živote cijele porodice. Ključno ročište zakazano je za novembar, kada bi optužnica mogla biti konačno utvrđena i omogućiti pravosuđu da zatvori jedno od najdramatičnijih i najdugotrajnijih poglavlja u novijoj istoriji Pijemonta.

(Radio Sarajevo)