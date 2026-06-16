U Trebinje stižu predstavnici 100 kompanija iz sedam zemalja

Cilj konferencije "Gradimo region", koja će u Trebinju u četvrtak i petak, 18. i 19. juna, okupiti predstavnike oko stotinu kompanija iz sedam zemalja, jeste da se pokaže da udružen Balkan može samostalno da iznese velike infrastrukturne projekte, izjavila je danas Ana Bokonjić Buha iz Organizacionog odbora konferencije.

Buha je napomenula da će ovaj događaj biti prilika da se susretnu donosioci odluka, realni sektor, stručnjaci iz Evrope, Amerike, Azije, te da u Trebinju razmijene mišljenja i iskustva.

"Prioritet će imati realni sektor, pošto su oni ti koji nose posao i koji su povezali region najznačajnijim infrastrukturnim projektima", navela je Buha.

Ona je istakla da na konferenciju dolazi kompletna građevinska elita regiona poput kompanija "Integral inženjering", "Herig", "Herc gradnja", "Milenijum tim", "Galens invest", "Bemaks", "Zeta gradnja"...

"Dolaze i međunarodno značajne firme poput `Šangdonga` koji gradi auto-puteve, koridore, kao i predstavnici `Gedžuba grupe` iz Kine", rekla je Buha i dodala da će biti riječi o temama koje mogu da povežu region, poput izgradnje auto-puteva, brzih cesta, aerodroma, koridora, mostova.

Prema njenim riječima, biće predstavljen i projekat "Novo Trebinje" i jedna panel-diskusija biće posvećena gradovima budućnosti i novim urbanim cjelinama, pa će se čuti i iskustva "Beograda na Vodi" i "Luštice bej".

"Dolaze i arhitekte iz cijelog svijeta, a govoriće se i o finansiranju ovih projekata, pa će na skupu učestvovati i predstavnici Svjetske banke, Investiciono-razvojne banke, komercijalnih banke i finansijski stručnjaci", napomenula je Buha.

Drugi dan konferencije će, kako je najavila, biti posvećen stručnim temama, pa će biti riječi o novim tehnologijama u građevinarstvu i primjeni vještačke inteligencije, dok će jedan od panela biti posvećen izgradnji energetskih objekata, a Republika Srpska tu prednjači u regionu jer su poodmakli radovi na izgradnji Hidroelektrane "Dabar".

Ona je naglasila da je interesovanje za konferenciju ogromno i da su već popunjeni svi smještajni kapaciteti u Trebinju, prenosi Srna.

Organizatori su najavili da će na konferenciji u Trebinju učestvovati i predstavnici kompanije "Novela biznis centar" iz Novog Sada, koja će se predstaviti kao jedan od najznačajnijih savremenih razvojnih projekata u Novom Sadu i primjer nove generacije poslovnih i miksd-jus kompleksa.

"Učešće na ovom skupu predstavlja priliku da se projekat predstavi publici iz Republike Srpske, ali i da se otvore novi razgovori o investicijama, poslovnoj saradnji i razvoju gradova koji sve više funkcionišu kao dio jedinstvenog regionalnog tržišta", naveli su iz te kompanije.

"Novela biznis centar," kako su naveli, nije samo najviša zgrada u Vojvodini, nego je riječ o projektu koji donosi potpuno novi koncept poslovnog i urbanog razvoja, osmišljen da na jednoj lokaciji objedini poslovanje, boravak, relaksaciju i vrhunske sadržaje namijenjene savremenim kompanijama, investitorima i korisnicima prostora.

Na skupu u Trebinju predstaviće se i kompanija "Alta holding", koja sistematski razvija projekte visoke vrijednosti u oblasti građevinarstva, sa jasnim fokusom na dugoročan uticaj i održiv razvoj urbanog prostora.

Oni su naveli da se njihov pristup zasniva na ulaganju u kvalitet, obim i dugotrajnost, uz jasnu ambiciju da kroz svaki projekat doprinesu transformaciji prostora i unapređenju kvaliteta života u zajednicama u kojima posluju.

Iz te kompanije su istakli da konferenciju "Trebinje 2026: Gradimo region" prepoznaju kao važnu platformu za otvaranje ključnih razvojnih pitanja i povezivanje aktera koji direktno utiču na realizaciju velikih infrastrukturnih i investicionih projekata jer vjeruju da kvalitetna saradnja između privrede, institucija i struke ostaje ključni preduslov za održiv i dugoročno stabilan razvoj tržišta.