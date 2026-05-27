Voz usmrtio 89 ovaca: Pastiri u Portugalu dobili odštetu od 25.000 evra

27.05.2026 12:56

Portugalska državna agencija za željeznice i puteve zatražila je od dvojice pastira da isplate skoro 25.000 evra odštete nakon što je regionalni voz prošle godine pregazio 89 njihovih ovaca.

Državni operater željezničke i putne mreže Infraestruturas de Portugal opravdao je zahtjev za ukupno 26.400 evra pozivajući se na štetu pričinjenu vozu i na činjenicu da je došlo do velikog kašnjenja u željezničkom saobraćaju.

Nesreća se dogodila 28. decembra u okrugu Montemor-o-Veljo, oko 200 kilometara sjeverno od Lisabona. Mašinovođa je izjavio da je u zoru iznenada ugledao stado koje je ležalo na šinama dok je izlazio iz krivine, izvijestili su tada mediji.

Uprkos aktiviranju kočnice za nuždu, nije uspio da izbjegne sudar. Voz se zaustavio tek oko 540 metara nakon udara.

Jednom pastiru je pripadalo 65 životinja, a 24 drugom. Šest vozova je zbog nesreće otkazano, a još dva su djelimično otkazana. Osim toga, 36 linija kasnilo je ukupno 580 minuta.

Pastiri su uložili žalbu na zahtjev za plaćanje. Njihov advokat Vitor Gašpar rekao je za novine Korejo da Manja da je riječ o nesreći bez namjernog postupanja. Dodao je da su takvi incidenti dio opšteg rizika željezničkog saobraćaja.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

