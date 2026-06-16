MUP Srbije u saradnji sa Njemačkom zaplijenio 35,6 kilograma droge

U okviru zajedničke istrage srpske i njemačke policije, u Srbiji je zaplijenjeno 35,6 kilograma narkotika i uhapšeno sedam osoba povezanih sa kriminalnom grupom koja se bavi nabavkom, krijumčarenjem i prodajom droge na teritoriji EU i Srbije.

Kriminalistička policija Srbije je početkom prošle godine uspostavila saradnju sa carinskom kancelarijom u Minhenu i tada je u Njemačkoj zaplijenjeno 16,5 kilograma kokaina tokom rutinske provjere automobila u kojem su se nalazila dva lica.

Dalja istraga pokazala je da su pljenidba i ova lica povezana sa kriminalnom grupom koja je djelovala u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

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Zajedničkim radom, a na osnovu intenzivne razmjene informacija policijskih službenika dvije zemlje, u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna Vestfalija uhapšena su tri lica, te zaplijenjeno 636 kilograma kokaina i dva komada vatrenog oružja.

Ova akcija je, kako se navodi u saopštenju, još jedan dokaz aktivne uloge srpske policije kao pouzdanog partnera u međunarodnoj borbi protiv trgovine drogom.

(Tanjug)