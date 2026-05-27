Igor Jurić o slučaju male Danke: ''Sigurno postoji još neki dokaz''

27.05.2026 13:27

Игор Јурић о случају мале Данке: ''Сигурно постоји још неки доказ''
Foto: MUP Srbije

Direktor Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić izjavio je danas da iako je slučaj nestanka dvogodišnje Danke Ilić pun kontroverzi i neodgovorenih pitanja, činjenica da je Apelacioni sud u Nišu potvrdio optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili djevojčicu, govori u prilog tome da vjerovatno postoji još neki dokaz koji potkrepljuje ovu optužnicu.

Jurić je za Tanjug rekao, govoreći o slučaju Danke Ilić, da je on lično očekivao da će tijelo djevojčice biti pronađeno ukoliko je ona zaista stradala kako tužilac tvrdi, i dodao da je ovaj slučaj pun kontroverzi zbog toga što nema mnogo materijalnih dokaza osim samog priznanja optuženih.

- Biće jako teško dokazati cijeli ovaj slučaj ukoliko tužilaštvo nema još nekih dodatnih materijalnih dokaza, ali ja verujem da i sama potvrda ove optužnice govori o tome da postoji još nešto čime bi se mogla ova optužnica potkrijepiti - ocenio je on.

Jurić je rekao da javnost ima pravo da gaji nadu da je djevojčica još uvijek živa s obzirom na to da tijelo nije pronađeno, i poručio da je on na mjestu roditelja ne bi prestao da traži dijete dok ne bi bio siguran da je mrtvo.

- Ako gledamo statistiku i iskustvo drugih zemalja, male su šanse da je dijete preživjelo s obzirom na protok vremena, ali opet neki slučajevi su nam pokazali da se neke nestale osobe pronađu nakon 20 godina od nestanka. Kao roditelj i kao čovjek imam pravo da gajim nadu da će ona nekim čudom da se vrati - izjavio je on.

Velika pouka za društvo

Na pitanje da li je potraga za djevojčicom bila dovoljno dobra, Jurić je istakao da slučaj Danke Ilić treba da bude velika pouka za društvo, a to je da u svakom slučaju nestalog djeteta treba pristupiti veoma ozbiljno, i ocijenio da je ovdje u prvim momentima napravljen propust koji je kasnije bilo vrlo teško ispraviti.

Koliko god nam djelovalo da je neki slučaj lako rješiv ne smijemo to olako da shvatamo, izjavio je on i poručio da ubuduće kada god nestane dijete svi moraju da se angažuju maksimalno kako ne bi došlo do propusta kakvih je bilo u ovom slučaju.

Govoreći o sistemu "Pronađi me" koji je po prvi put pokrenut u slučaju nestanka Danke Ilić, Jurić je rekao da je Dankin slučaj pokazao veliku vrijednost sistema "Pronađi me" bez obzira na trenutni ishod, zato što su se u tom momentu svi aktivirali.

-U jednom momentu se cijela država pokrenula tražeći djevojčicu, na licu mjesta je došao veliki broj ljudi. Ono što je u tom slučaju nedostajalo je dobra koordinacija na terenu, pogotovo u ruralnim predjelima. Tu nemamo dobru koordinaciju, imao sam razgovor i sa premijerom i sa ljudima iz MUP-a gdje smo o tome razgovarali, i mislim da se taj segment potrage za nestalom djecom mora unaprijediti - poručio je on.

Odgovarajući na pitanje za koliko jdece u Srbiji se još uvijek ne zna gdje su i da li su živa, Jurić je izjavio da iako se svake godine u Srbiji prijavi nestanak između 1.500 i 1.800 djece, javnost nema informacije koliko se te djece na kraju pronađe.

Kako je naveo, bilo bi jako važno da postoji javno dostupan registar nestale djece gdje bi javnost mogla da zna da li je dijete pronađeno ili ne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

