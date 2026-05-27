Dodik odgovorio Šmitu: To naprosto nije istina!

ATV
27.05.2026 12:51

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je nelegitimni Kristijan Šmit tvrdnjama da odlazi iz BiH zbog njegovih pritisaka još jednom pokazao da nema političke, niti bilo koje druge pameti.

"Kada je Šmit podržavao kampanju protiv Donalda Trampa otpisao je sam sebe, ali uvijek krivi nekog drugog. Ovaj put mene, što mi imponuje, ali to naprosto nije istina. Istina je da je bio protiv Trampa u predizbornoj kampanji, a nije računao da će pobijediti, a to ljudi u Americi ne praštaju", rekao je Dodik novinarima iz Republike Srpske u Moskvi.

Dodik je podsjetio da je Šmit došao u BiH kao netalentovan i politički veoma nekompetentan, te da je trajno zavadio narode u BiH.

"Možda ćemo nekad kasnije biti zahvalni što je svojim arogantnim nastojanjem da pokaže da može, u stvari pokazao nemogućnost da BiH funkcioniše", istakao je Dodik.

On je naglasio je se na silu ne može ništa održati.

Dodik je ocijenio da nijednog razloga nije bilo za bilo kakve intervencije takozvanih visokih predstavnika, pod izgovorom da imaju dobre namjere za BiH i upitao kako vjerovati da će u nekoj eskalaciji oni biti objektivni?

On je naglasio da je znao da će Šmit biti smijenjen, ali da je bio zamoljen da o tome ćuti.

"I sad on, naravno, odlazi tako kako odlazi - nedstojno, Dodik mu kriv!?", naveo je Dodik.

(Srna)

