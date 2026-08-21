Ukrao pištolj od čuvara, pa se ubio: Policija objavila detalje tragedije

Muškarac (31) ukrao je pištolj od čuvara, a zatim sebi oduzeo život. Pronađen je mrtav u kombiju, a policija je objavila detalje ove tragedije.

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska u četvrtak oko 15 časova dobila je dojavu radnika službe obezbjeđenja, koji je obavljao dužnost u bankarskom objektu u Novoj Mokošici, da mu je nepoznati muškarac tokom kraćeg razgovora iz futrole izvukao službeno vatreno oružje.

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Muškarac je potom trčeći napustio mjesto događaja i ušao u parkirani kombi kojim je naglo krenuo. Pritom je udario u parkirano vozilo i oštetio ga, te bez zaustavljanja nastavio vožnju prema izlazu iz naselja.

Sve snage na terenu

Na teren su odmah upućene sve raspoložive policijske snage. Jedna od policijskih patrola je vrlo brzo u blizini Trstenog primijetila kombi u vožnji magistralnim putem u smjeru Splita, nakon čega su odmah krenuli za njim.

Tokom vožnje iz kombija se čuo pucanj iz vatrenog oružja, ali je vozilo nastavilo kretanje i zaustavilo se na proširenju pored puta u mjestu Slano.

Pronašli tijelo

Pregledom vozila na mjestu vozača uočeno je beživotno tijelo muškarca. Mjesto događaja je obezbijeđeno, a odmah se pristupilo uviđaju kojim je rukovodilo Županijsko državno tužilaštvo.

Utvrđeno je da se radi o 31-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je imao privremeni boravak u Republici Hrvatskoj i koji je izvršio samoubistvo oružjem koje je prethodno ukrao od čuvara.

Tijelo nastradalog vozača prevezeno je na Odjeljenje patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obaviti obdukcija, prenosi Dnevnik.hr.