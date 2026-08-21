Ranko Debevec podnio ostavke na sve funkcije u Sudu BiH

Ranko Debevec podnio je ostavku na funkciju sudije kao i predsjednika Suda BiH.

Prvostepena disciplinska komisije VSTV-a je prije dva mjeseca donijela odluku kojom je utvrdila disciplinsku odgovornost Ranka Debevca te mu izrekla disciplinsku mjeru razrješenja s dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH, prenose federalni mediji.

Tada je iz VSTV-a saopšteno kako je Debevec proglašen odgovornim jer je u periodu od najmanje godinu i devet mjeseci propustio postupati u skladu s pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama.

Republika Srpska Minić: Studenti su budućnost Srpske

U obrazloženju se navodi da je, iako je kao predsjednik Suda BiH bio svjestan obaveze automatske raspodjele predmeta i dužnosti da osigura, nadzire i kontroliše pravilnost njihove dodjele, u 16 predmeta postupio suprotno relevantnim odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

Podsjećamo, protiv njega se vodi postupak pred federalnim POSKOK-om zajedno sa bivšim direktorom OBA-e Osmanom Mehmedagićem.

(RTRS)