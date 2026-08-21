Amidžić poslao Suljagiću bijeli luk: Da prestane da isisava i žive i mrtve

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžć istakao je da je direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić sam izjavio da se povampirio, pa mu je poslao bijeli luk.

Kako ističe, narodni lijek mu je poslao u nadi da će prestati da isisava i koristi sve što se može i od živih i od upokojenih oko sebe.

Suljagić sam izjavi da se povampirio, pa sam mu poslao bijeli luk, u nadi da će prestati da isisava i koristi sve što se može i od živih i od upokojenih oko sebe.



Možda ovo pomogne da se vrati među ljude i da počne da poštuje žrtve i svoje i tuđe. Baš onako kako mi, ljudi,… pic.twitter.com/q5xR4nffwd — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) August 21, 2026

Amidžić ističe da će mu možda to pomoći da se vrati među ljude i da počne da poštuje žrtve i svoje i tuđe.

"Baš onako kako mi, ljudi, poštujemo dostojanstveno i u tišini", istakao je Amidžić.