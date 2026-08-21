Logo

Amidžić poslao Suljagiću bijeli luk: Da prestane da isisava i žive i mrtve

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:06

Komentari:

0
министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžć istakao je da je direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić sam izjavio da se povampirio, pa mu je poslao bijeli luk.

Kako ističe, narodni lijek mu je poslao u nadi da će prestati da isisava i koristi sve što se može i od živih i od upokojenih oko sebe.

Amidžić ističe da će mu možda to pomoći da se vrati među ljude i da počne da poštuje žrtve i svoje i tuđe.

"Baš onako kako mi, ljudi, poštujemo dostojanstveno i u tišini", istakao je Amidžić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

Emir Suljagić

Bijeli luk

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

BiH

Prodavala ćilim na internetu, pa nasjela na prevaru: Ova greška je skupo koštala

6 h

0
изборни изборне технологије гласање 2026

BiH

CIK zadao domaći – mirna ruka i bojenje kružića

20 h

29
Предсједник ПСС-а Драшко Станивуковић на конференцији за медије, 5. јула.

BiH

Zloupotreba resursa: Stanivukoviću kazna 7.000, njegovom PSS-u 12.500 KM

1 d

17
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић

BiH

Kovačević: Htjeli su da ode Dodik, ali otišli Šmit i Marfi

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

44

Oglasio se MUP Srbije: U Sremskoj Mitrovici "pao" osumnjičeni za pokušaj ubistva Davora Dabića!

15

35

Požar u selu Tuli: Helikopterski servis i vatrogasci u borbi sa vatrom

15

28

Tri znaka kineskog horoskopa privlače novac i uspjeh od 24. avgusta: Nedjelja im otvara prava vrata

15

28

Kako rashladiti sobu bez klime: Trik sa prozorima koji pravi veliku razliku

15

26

Bitno: Trenutna situacija u Rukometnom savezu BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima