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Prodavala ćilim na internetu, pa nasjela na prevaru: Ova greška je skupo koštala

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 09:42

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Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.
Foto: Pexels

Obična prodaja polovnog ćilima preko interneta za 66-godišnju Zeničanku završila je gubitkom 1.400 KM.

Prema informacijama prijavljenim policiji, žena je nakon objave oglasa za ćilim vrijedan 60 KM kontaktirana od nepoznate osobe koja se predstavila kao zainteresirani kupac.

S.S. iz Zenice oglas je objavila na platformi OLX.ba, nakon čega joj je nepoznata osoba poslala internet link pod izgovorom da preko njega treba izvršiti uplatu za kupljeni predmet.

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Žena je otvorila link i na stranici koja joj je prikazana unijela podatke svoje bankovne kartice. Umjesto očekivane uplate od 60 KM, ubrzo je ustanovila da je s njenog tekućeg računa neovlašteno skinuto čak 1.400 KM.

O slučaju je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo, koje se, prema dostupnim informacijama, izjasnilo da postoje obilježja krivičnog d‌jela "Prevara" iz člana 294. Krivičnog zakona Federacije BiH. Policijski službenici poduzimaju daljnje mjere s ciljem identifikacije osobe ili osoba koje stoje iza prevare.

Prevara koju OLX već dugo opisuje u upozorenjima korisnicima

Način na koji je prevarena Zeničanka odgovara poznatom obliku fišing prevare na koji i sam OLX.ba upozorava svoje korisnike.

Prevaranti se najčešće javljaju nakon objave oglasa, tvrde da žele kupiti predmet, a zatim prodavaču šalju link na stranicu koja može izgledati kao OLX, pošta, kurirska služba ili banka. Cilj je navesti korisnika da unese broj kartice, sigurnosni CVV/CVC kod ili druge osjetljive podatke.

OLX naglašava da prodavaču za prijem novca nije potrebno unositi podatke bankovne kartice na link koji mu šalje kupac. Za eventualnu direktnu uplatu dovoljan je broj računa ili IBAN, dok se plaćanje putem OLX integrirane dostave odvija pouzećem.

Posebno upozoravaju da korisnici ne otvaraju sumnjive linkove dobivene putem Vibera, Vocapa, SMS-a ili drugih kanala niti da na takvim stranicama ostavljaju podatke kartice. OLX navodi da su upravo poruke u kojima navodni kupac tvrdi da je proizvod već platio i potom šalje link jedan od uobičajenih obrazaca prevare, prenosi GP Maljevac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

prevara

prodaja

Zenica

Pare

Internet prevara

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