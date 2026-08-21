Zvezda besplatno dobija igrača vrijednog 15 miliona evra

Senegalski napadač Bamba Dijeng potpisaće u petak ugovor sa Crvenom zvezdom.

Dijeng je prošao ljekarske preglede, javio je fudbalski insajder Đanluka di Marcio.

Dijeng je ovog ljeta bio na pragu prelaska u Lacio, sa kojim je prethodno postigao dogovor, ali je transfer u posljednjem trenutku stopiran.

Problem su predstavljali ljekarski pregledi, tokom kojih je ustanovljena povreda koljena.

Od ovog ljeta je slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa Lorijenom.

Tržišna vrijednost mu je čak 15.000.000 evra i nema sumnje da će biti ozbiljna konkurencija Marku Arnautoviću, Brunu Duarteu i Džeju Enemu.

Senegalac iza sebe ima odličnu sezonu u dresu Lorijena, za koji je na 25 utakmica postigao 15 golova.

Bio je dio reprezentacije Senegala na Mundijalu, ali nije upisao niti jedan nastup.