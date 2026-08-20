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Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 23:03

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Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je večeras fudbalerima banjalučkog Borca na pobjedi protiv Vikingura u Rejkjaviku ističući da je evropska jesen nadomak Platonove.

- Crveno-plavi, veliko bravo! Pokazali ste karakter, borbenost i kvalitet i još jednom obradovali sve navijače - naveo je Minić na društvenim mrežama.

Minić je naveo da republika Srpska i Banjaluka vjeruju u Borac.

- Vjerujemo u vas da ćete i u revanšu, pred krcatim stadionom, pružiti još jednu sjajnu partiju i napraviti korak ka novom evropskom uspjehu, da evropske mečeve gledamo u Republici Srpskoj. Srećno, momci - istakao je Minić.

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Savo Minić

FK Borac

Liga Konferencija

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