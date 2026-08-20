Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je večeras fudbalerima banjalučkog Borca na pobjedi protiv Vikingura u Rejkjaviku ističući da je evropska jesen nadomak Platonove.
- Crveno-plavi, veliko bravo! Pokazali ste karakter, borbenost i kvalitet i još jednom obradovali sve navijače - naveo je Minić na društvenim mrežama.
Minić je naveo da republika Srpska i Banjaluka vjeruju u Borac.
- Vjerujemo u vas da ćete i u revanšu, pred krcatim stadionom, pružiti još jednu sjajnu partiju i napraviti korak ka novom evropskom uspjehu, da evropske mečeve gledamo u Republici Srpskoj. Srećno, momci - istakao je Minić.
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