Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je večeras fudbalerima banjalučkog Borca na pobjedi protiv Vikingura u Rejkjaviku ističući da je evropska jesen nadomak Platonove.

- Crveno-plavi, veliko bravo! Pokazali ste karakter, borbenost i kvalitet i još jednom obradovali sve navijače - naveo je Minić na društvenim mrežama.

Minić je naveo da republika Srpska i Banjaluka vjeruju u Borac.

- Vjerujemo u vas da ćete i u revanšu, pred krcatim stadionom, pružiti još jednu sjajnu partiju i napraviti korak ka novom evropskom uspjehu, da evropske mečeve gledamo u Republici Srpskoj. Srećno, momci - istakao je Minić.