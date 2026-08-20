Logo

Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 22:57

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je večeras Fudbalskom klubu "Borac" na velikoj pobjedi protiv "Vikingura" u Rejkjaviku i još jednom velikom koraku ka evropskom podvigu.

"Na dalekom sjeveru Evrope, `Borac` je visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske i pokazao karakter, kvalitet i pobjednički duh koji nas sve čini ponosnim. Bravo za igrače, stručni štab i upravu. Samo tako dalje - hrabro, dostojanstveno i pobjednički. Aj, Borac, živjela Srpska!", naveo je Dodik na "Iksu".

ФК Борац

Fudbal

Borac slavio na Islandu, u Banjaluku nose dva gola prednosti

Fudbaleri banjalučkog "Borca" savladali su večeras u Rejkjaviku domaću ekipu "Vikingura" sa 3:1 u prvom susretu plej-ofa za Ligu konferencija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Milorad Dodik

Liga Konferencija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Цвијановић: Бањалука и Република Српска поносни на "Борац"

Fudbal

Cvijanović: Banjaluka i Republika Srpska ponosni na "Borac"

45 min

0
Види се Лига Европе: Звезда разбила Чехе, Иванић и Катаи погађали

Fudbal

Vidi se Liga Evrope: Zvezda razbila Čehe, Ivanić i Katai pogađali

1 h

0
Бивши бразилски фудбалер Роналдињо посматрао је утакмицу Групе Ц Свјетског првенства између Бразила и Хаитија у Филаделфији, у петак, 19. јуна 2026. године.

Fudbal

Ronaldinjo igra utakmicu nakon 11 godina!

1 h

0
Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили

Fudbal

Sjajan gest navijača Hetafea: Skandirali Kosovo - Srbija, Grobari im se poklonili

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

08

Slom Partizana na samom kraju: Ni igrač više nije bio dovoljan

23

03

Minić: Evropska jesen je nadomak Platonove

22

57

Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

22

46

Snimak razljutio mnoge: Uhvatio Aleksandru Prijović i ne pušta, mogla da padne sa bine

22

32

Amerikanci stavili još 10 osoba na "crnu listu"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima