Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je večeras Fudbalskom klubu "Borac" na velikoj pobjedi protiv "Vikingura" u Rejkjaviku i još jednom velikom koraku ka evropskom podvigu.

"Na dalekom sjeveru Evrope, `Borac` je visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske i pokazao karakter, kvalitet i pobjednički duh koji nas sve čini ponosnim. Bravo za igrače, stručni štab i upravu. Samo tako dalje - hrabro, dostojanstveno i pobjednički. Aj, Borac, živjela Srpska!", naveo je Dodik na "Iksu".

Fudbal Borac slavio na Islandu, u Banjaluku nose dva gola prednosti

Fudbaleri banjalučkog "Borca" savladali su večeras u Rejkjaviku domaću ekipu "Vikingura" sa 3:1 u prvom susretu plej-ofa za Ligu konferencija.