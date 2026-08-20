Dodik: "Borac" visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik čestitao je večeras Fudbalskom klubu "Borac" na velikoj pobjedi protiv "Vikingura" u Rejkjaviku i još jednom velikom koraku ka evropskom podvigu.
"Na dalekom sjeveru Evrope, `Borac` je visoko podigao zastavu Banjaluke i Republike Srpske i pokazao karakter, kvalitet i pobjednički duh koji nas sve čini ponosnim. Bravo za igrače, stručni štab i upravu. Samo tako dalje - hrabro, dostojanstveno i pobjednički. Aj, Borac, živjela Srpska!", naveo je Dodik na "Iksu".
Fudbal
Borac slavio na Islandu, u Banjaluku nose dva gola prednosti
Fudbaleri banjalučkog "Borca" savladali su večeras u Rejkjaviku domaću ekipu "Vikingura" sa 3:1 u prvom susretu plej-ofa za Ligu konferencija.
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