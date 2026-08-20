Sjajan gest navijača Hetafea: Skandirali Kosovo - Srbija, Grobari im se poklonili

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Partizana u Španiji igraju prvu utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea, u kojoj se traži pozitivan rezultat pred revanš u Beogradu.
Navijači domaće ekipe nisu napunili tribine, nekoliko hiljada ljudi nalazi se na stadionu "Koliseum", a tu je i par stotina vatrenih navijača srpskog kluba.
Posetioci i navijači domaće ekipe maksimalno su ispoštovali crno-bijele, ali i Srbiju generalno.
Naime, Španci su na tribinama skandirali "Kosovo - Srbija" i tako pokazali svoj stav po ovom pitanju.
Poznato je da Španija nije priznala nezavisnost okupirane srpske južne pokrajine i potez navijača Hetafea lijep je pokazatelj kako Španci gledaju na to pitanje.
Grobari su ovaj potez ispratili sa odobravanjem.
(Telegraf)
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