Sjajan gest navijača Hetafea: Skandirali Kosovo - Srbija, Grobari im se poklonili

Fudbaleri Partizana u Španiji igraju prvu utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea, u kojoj se traži pozitivan rezultat pred revanš u Beogradu.

Navijači domaće ekipe nisu napunili tribine, nekoliko hiljada ljudi nalazi se na stadionu "Koliseum", a tu je i par stotina vatrenih navijača srpskog kluba.

Posetioci i navijači domaće ekipe maksimalno su ispoštovali crno-bijele, ali i Srbiju generalno.

Naime, Španci su na tribinama skandirali "Kosovo - Srbija" i tako pokazali svoj stav po ovom pitanju.

Poznato je da Španija nije priznala nezavisnost okupirane srpske južne pokrajine i potez navijača Hetafea lijep je pokazatelj kako Španci gledaju na to pitanje.

Grobari su ovaj potez ispratili sa odobravanjem.

(Telegraf)