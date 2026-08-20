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Sjajan gest navijača Hetafea: Skandirali Kosovo - Srbija, Grobari im se poklonili

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 21:18

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Сјајан гест навијача Хетафеа: Скандирали Косово - Србија, Гробари им се поклонили
Foto: Instagram / Telegraf sport

Fudbaleri Partizana u Španiji igraju prvu utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea, u kojoj se traži pozitivan rezultat pred revanš u Beogradu.

Navijači domaće ekipe nisu napunili tribine, nekoliko hiljada ljudi nalazi se na stadionu "Koliseum", a tu je i par stotina vatrenih navijača srpskog kluba.

Posetioci i navijači domaće ekipe maksimalno su ispoštovali crno-bijele, ali i Srbiju generalno.

Naime, Španci su na tribinama skandirali "Kosovo - Srbija" i tako pokazali svoj stav po ovom pitanju.

Poznato je da Španija nije priznala nezavisnost okupirane srpske južne pokrajine i potez navijača Hetafea lijep je pokazatelj kako Španci gledaju na to pitanje.

Grobari su ovaj potez ispratili sa odobravanjem.

(Telegraf)

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Tagovi :

FK Partizan

Kosovo i Metohija

Španija

Navijači

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