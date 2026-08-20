Zatvoren stadion: Oglasio se Borac pred meč sa Čelikom

Predstojeći prvenstveni meč Borac – Čelik biće odigran bez prisustva publike, a o odluci Fudbalskog saveza BiH oglasio se i klub sa Gradskog stadiona.U zvaničnom saopštenju potvrđeno je da na susretu trećeg kola Premijer lige BiH, 23. avgusta od 18.30, neće biti moguće prisustvo gledalaca.

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"Fudbalski klub Borac Banjaluka obavještava javnost da će, zbog disciplinske kazne koju je izrekao Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, utakmica 3. kola VVin Lige BiH, u kojoj dočekujemo NK Čelik, biti odigrana bez prisustva publike. Navedena disciplinska mjera izrečena je nakon utakmice 1. kola VVin Lige BiH, a u skladu sa odlukom nadležnih organa Fudbalskog saveza BiH, stadion će za predstojeću utakmicu biti zatvoren za gledaoce. Ovom prilikom želimo da apelujemo na sve naše navijače da i u budućnosti nastave pružati snažnu podršku našem klubu, uz fer i sportsko navijanje, u skladu sa svim pravilima i propisima. Zahvaljujemo se našim navijačima na razumijevanju i podršci, uz uvjerenje da će Borac u narednim utakmicama ponovo imati snažnu podršku svojih vjernih navijača sa tribina", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Podsjetimo, osim zatvaranja tribina, “disciplini” FS BiH kaznili su Borac i novčano, tako da će Banjalučani u kasu Saveza morati da uplate 5.000 KM.

(Mondo)