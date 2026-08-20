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U prvom planu: Igor Dodik

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Izvor:

ATV

20.08.2026 15:30
У првом плану: Игор Додик
Foto: atv

'U prvom planu' ovog ponedjeljka je Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' ponedjeljak u 20 časova i 10 minuta.

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Igor Dodik

Dragana Rajić

U prvom planu

ATV

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