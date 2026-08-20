Logo

Na globalnom planu: Toplotni talas u Evropi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

20.08.2026 15:13
На глобалном плану: Топлотни талас у Европи
Foto: atv

U premijernom izdanju emisije 'Na globalnom planu' donosimo priču o uzavrelom ljetu 2026. godine, rekordnim temperaturama, toplotnim talasima, požarima i drugim posljedicama ekstremnih vremenskih prilika širom Evrope.

Evropa je ovog ljeta na udaru ekstremnih vremenskih prilika. Peti toplotni talas donio je rekordne temperature, sve veći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama i nezapamćene borbe sa požarima.

Kakve su procjene klimatologa i meteorologa i šta nam govore ovogodišnji temperaturni rekordi?

Zbog visokih temperatura bilježe se i izuzetno niski vodostaji rijeka, što otežava plovidbu, dok su pojedine nuklearne elektrane bile prinuđene da obustave rad reaktora.

Uzavrelo ljeto obilježila je i nova eruptivna aktivnost vulkana Etna.

Donosimo i priču o dječaku koji se hrabro suočava sa požarima, kao i priču iz zoološkog vrta u Gazi, u kojem životinje preživljavaju u uslovima ratnih sukoba.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do razgovora sa zanimljivim gostima i priča koje privlače pažnju javnosti, 'Na globalnom planu donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

'Na globalnom planu' četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Ines Đanković

Na globalnom planu

Više iz rubrike

Битно: Почетак нове школске године

Emisije

Bitno: Početak nove školske godine

3 h

0
Без плана: Шта се деси када на годишњи одмор кренете „без плана“

Emisije

Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

1 d

0
Битно: Вода у Бањалуци и стање водоводне мреже

Emisije

Bitno: Voda u Banjaluci i stanje vodovodne mreže

2 d

0
Бизинис план: Путеви, некретнине и крипто изазови

Emisije

Bizinis plan: Putevi, nekretnine i kripto izazovi

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Užasna tragedija: Najmanje 40 djece nastradalo prilikom prevrtanja broda

17

17

Došli na odmor pa ih sačekao šok: Gdje je more?

17

11

Evropska sila sprema vojsku od 460.000 ljudi! Da li je Rusija meta?

17

10

Centar dana, 20.08.2026.

17

06

Mađarska nacionalna televizija emitovala vijesti nakon 44 dana prekida

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima