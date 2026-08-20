Na globalnom planu: Toplotni talas u Evropi

U premijernom izdanju emisije 'Na globalnom planu' donosimo priču o uzavrelom ljetu 2026. godine, rekordnim temperaturama, toplotnim talasima, požarima i drugim posljedicama ekstremnih vremenskih prilika širom Evrope.

Evropa je ovog ljeta na udaru ekstremnih vremenskih prilika. Peti toplotni talas donio je rekordne temperature, sve veći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama i nezapamćene borbe sa požarima.

Kakve su procjene klimatologa i meteorologa i šta nam govore ovogodišnji temperaturni rekordi?

Zbog visokih temperatura bilježe se i izuzetno niski vodostaji rijeka, što otežava plovidbu, dok su pojedine nuklearne elektrane bile prinuđene da obustave rad reaktora.

Uzavrelo ljeto obilježila je i nova eruptivna aktivnost vulkana Etna.

Donosimo i priču o dječaku koji se hrabro suočava sa požarima, kao i priču iz zoološkog vrta u Gazi, u kojem životinje preživljavaju u uslovima ratnih sukoba.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do razgovora sa zanimljivim gostima i priča koje privlače pažnju javnosti, 'Na globalnom planu donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

'Na globalnom planu' četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.