Kanađanin ostao bez teksta u srpskoj kafani: "Ovo nisam doživio ni u jednoj zemlji"

Jedan turista iz Kanade podijelio je na društvenim mrežama svoje predivno iskustvo iz Srbije koje svjedoči o nevjerovatnoj neposrednosti, gostoprimstvo i toplini našeg naroda.

Njegova priča o slučajnom susretu u jednom restoranu pokazuje zašto stranci iz Srbije nose najljepše uspomene.

Kako je ispričao u svom videu, dok je boravio u Srbiji, otišao je u restoran na obrok. Ubrzo je za susedni sto sjeo jedan mladić. Kada je Kanađanin završio sa jelom, mladić mu se spontano obratio i upitao ga odakle dolazi.

Nakon što je odgovorio da je iz Kanade, uslijedilo je pitanje koje je ovog turistu ostavilo bez teksta.

"Rekao mi je: 'Nešto prelijepo mi se dešava i želim to da proslavim sa nekim. Žena mi je u bolnici, porađa se, to nam je prvo dijete i jako sam uzbuđen. Da li možemo da popijemo po jednu", prepričao je oduševljeni Kanađanin.

Ovaj spontani gest je na stranca ostavio dubok trag. Kako navodi, nazdravili su, razmijenili imena, a novopečeni otac ga je tom prilikom zapratio i na društvenoj mreži TikTok.

Kanađanin je istakao da mu ovakav srdačan pozdrav i iskazano poštovanje predstavljaju ogromnu stvar, naročito kada to uporedi sa svojim turističkim iskustvima iz drugih zemalja.

Dirnut ovim događajem, poručio je da izuzetno cijeni Srbe i njihove komentare podrške.

Na kraju svoje priče, ovaj prijatno iznenađeni turista dao je jedno obećanje – nakon ovako lijepog iskustva i dočeka, sasvim je siguran da će se u Srbiju uskoro ponovo vratiti.

(Telegraf.rs)