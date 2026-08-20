Kanađanin ostao bez teksta u srpskoj kafani: "Ovo nisam doživio ni u jednoj zemlji"

Autor:ATV redakcija
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Jedan turista iz Kanade podijelio je na društvenim mrežama svoje predivno iskustvo iz Srbije koje svjedoči o nevjerovatnoj neposrednosti, gostoprimstvo i toplini našeg naroda.
Njegova priča o slučajnom susretu u jednom restoranu pokazuje zašto stranci iz Srbije nose najljepše uspomene.
Kako je ispričao u svom videu, dok je boravio u Srbiji, otišao je u restoran na obrok. Ubrzo je za susedni sto sjeo jedan mladić. Kada je Kanađanin završio sa jelom, mladić mu se spontano obratio i upitao ga odakle dolazi.
Nakon što je odgovorio da je iz Kanade, uslijedilo je pitanje koje je ovog turistu ostavilo bez teksta.
"Rekao mi je: 'Nešto prelijepo mi se dešava i želim to da proslavim sa nekim. Žena mi je u bolnici, porađa se, to nam je prvo dijete i jako sam uzbuđen. Da li možemo da popijemo po jednu", prepričao je oduševljeni Kanađanin.
@beyondtheclue_ HEY SERBIA 🇷🇸 I love the love. Much appreciated! and to my new friend all the best on the baby boy! #serbia #belgrade #serbiatiktok #traveltiktok ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO
Ovaj spontani gest je na stranca ostavio dubok trag. Kako navodi, nazdravili su, razmijenili imena, a novopečeni otac ga je tom prilikom zapratio i na društvenoj mreži TikTok.
Kanađanin je istakao da mu ovakav srdačan pozdrav i iskazano poštovanje predstavljaju ogromnu stvar, naročito kada to uporedi sa svojim turističkim iskustvima iz drugih zemalja.
Dirnut ovim događajem, poručio je da izuzetno cijeni Srbe i njihove komentare podrške.
Na kraju svoje priče, ovaj prijatno iznenađeni turista dao je jedno obećanje – nakon ovako lijepog iskustva i dočeka, sasvim je siguran da će se u Srbiju uskoro ponovo vratiti.
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