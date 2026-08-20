Ova tri znaka čeka sudbinski preokret: Problemi sa novcem postaju prošlost

Tri horoskopska znaka mogu da očekuju veliki preokret koji će biti kraj teškog sedmogodišnjeg perioda, obilježenog problemima i izazovima, sa kojima nisu uspijevali da drže korak.

Te promjene astrolozi opisuju kao sudbinske, a zadesiće sljedeće horoskopske znake - Škorpije, Blizance i Ribe.

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Blizanci

Blizanci su prethodnih godina često imali osjećaj da stalno nešto moraju da rješavaju. Posao, odnosi, porodične obaveze ili odluke koje su dugo odlagane mogli su da stvore utisak da nema dovoljno prostora za ono što oni zaista žele.

Sada se takva situacija postepeno mijenja. Pred njima se otvaraju nove mogućnosti, ali najveća promjena biće u tome što će konačno moći da biraju odnosno uspostave kontrolu nad životom, umjesto da samo reaguju na okolnosti. Jedan razgovor ili odluka može pokrenuti stvari koje su dugo stajale u mjestu.

Ribe

Ribe su se dugo borile sa finansijama, bila je to tema koju nikako nisu mogli da "zatvore". Troškovi bi se samo gomilali, a pomaganje drugima često je dodatno iscrpljivalo njihov budžet.

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U narednom periodu pojaviće se šansa da se jedna takva briga konačno smanji. Novac više neće biti jedina stvar o kojoj razmišljate kada pravite planove, a ono što je dugo izgledalo kao začarani krug, riješiće se. Najvažnije je da ovog puta ne preuzimate ponovo tuđe probleme na svoja leđa.

Škorpija

Škorpija je prethodnih godina značajno promijenila pogled na ljude, odnose i sopstvene granice. Mnogo toga ste prećutali, istrpjeli i nastavili dalje čak i kada vam nije bilo lako.

Sada dolazi vrijeme da se neke stare priče ostave iza sebe. Ono što vas je dugo vraćalo u prošlost, polako gubi svoju moć, a vi ponovo počinjete da vjerujete sopstvenim odlukama.

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Najveće olakšanje neće doći kroz jedan veliki događaj, već kroz niz malih promjena koje će vam pokazati da više niste na istom mjestu kao ranije, što je dobro.

(Krstarica)