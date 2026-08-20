Američki astrofizičar tvrdi da SAD kriju tela četiri vrste vanzemaljaca

Američki astrofizičar Erik Dejvis, koji se predstavlja kao potencijalni uzbunjivač u vezi sa NLO fenomenom, tvrdi da američka vlada čuva tijela najmanje četiri različite vrste vanzemaljskih bića, ali da je za javno iznošenje detalja potreban imunitet Bijele kuće.

"Postoje najmanje četiri vrste za koje znamo i vidio sam dokaze", rekao je Dejvis za američki TV kanal "NjuzNejšn".

Dejvis, koji je radio kao konsultant na projektima povezanim sa američkom obavještajnom zajednicom, naveo je da su ostaci navodnih vanzemaljskih bića pronađeni nakon padova neidentifikovanih letjelica.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 20. avgust: Evo koga očekuje susret sa starom simpatijom

Prema njegovom opisu, među njima su "Sivi" - vitki humanoidi sa sivom tenom, slični izmišljenom biću viđenom na kraju filma Stivena Spilberga "Bliski susreti treće vrste" iz 1977. godine, zatim "nordijci" bijelog izgleda visokog rasta, "insektoidi", bića koja podsjećaju na bogomoljku, kao i "reptili" koji, kako navodi Dejvis, izgledaju poput gmizavaca.

"Postoje najmanje četiri za koje znamo. Vidio sam dokaze, vidio sam zapise", rekao je Dejvis, koji je naglasio da više nije dio struktura američkog Ministarstva odbrane.

Gdje su tijela?

Dejvis je rekao da ne može sa sigurnošću da navede gdje se navodni ostaci trenutno nalaze. Prema njegovim tvrdnjama, dok je prije više od decenije pružao podršku američkoj Obavještajnoj agenciji za odbranu (DIA), postojala je informacija o lokaciji na kojoj su tijela bila čuvana.

On je dodao da je ta institucija tokom prve administracije Baraka Obame podijeljena na dvije ili tri jedinice, koje su potom premještene u različite vojne medicinske ustanove.

Društvo Slavimo prepodobnomučenika Dometija: Ovaj dan bolesnima donosi ozdravljenje

Američka administracija je ranije najavila proces koji bi uzbunjivačima omogućio da iznesu informacije o NLO fenomenima bez kršenja sporazuma o povjerljivosti i drugih obaveza čuvanja tajne.

Međutim, Dejvis je naveo da su dokumenti i fotografije koje je imao priliku da vidi i dalje povjerljivi i da, prema njegovim saznanjima, ne podliježu zahtjevima za pristup informacijama zbog dugog perioda klasifikacije.

On je pozvao predsjednika SAD Donalda Trampa da ubrza taj proces i omogući mu pravnu zaštitu kako bi mogao da objavi informacije za koje tvrdi da ih posjeduje, bez straha od krivičnog gonjenja zbog otkrivanja povjerljivih informacija.

Pentagon i Bijela kuća, međutim, i dalje navode da nije pronađen fizički dokaz koji bi potvrdio postojanje vanzemaljskog života.

Ni do sada objavljeni američki dokumenti, fotografije i snimci povezani sa NLO fenomenom nisu pružili konačan dokaz da vanzemaljci postoje ili da su posjetili Zemlju.

Dejvis je ranije iznosio tvrdnje o navodnim srušenim vanzemaljskim letjelicama i njihovim ostacima, a njegove navode podržao je i bivši naučnik CIA Hal Putof koji je javno tvrdio da američka vlada posjeduje najmanje deset letjelica koje su se navodno srušile ili ostavljene na Zemlji tokom prethodnih decenija.

Dejvis je rekao da nije vidio podatke koji bi ukazivali na to da je američka vojska zarobila vanzemaljska bića koja su bila živa.