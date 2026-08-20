"Ljetni maksimum dostigao zimski nivo, klima uređaji mijenjaju potrošnju električne energije"

Ekstremno visoke temperature i sve veća upotreba klima uređaja, mijenjaju način potrošnje električne energije, tako da je na području ODS Elektro-Bijeljina ovog ljeta zabilježeno opterećenje mreže uporedivo sa zimskim periodom.

Direktor ODS Elektro-Bijeljina Bojan Savić, kaže da visoke ljetne temperature za elektrodistributivni sistem predstavljaju izazov skoro kao i hladni zimski mjeseci.

- Svjedoci smo da i toplo vrijeme, odnosno velike vrućine, zahtijevaju povećanu potrošnju električne energije. U julu smo dostigli vrhunac koji pokazuje da se ista količina električne energije na području Elektro-Bijeljine koristi za hlađenje prostorija kao u januaru za grijanje - rekao je Savić.

Takve promjene, osim povećane potrošnje električne energije, donose i veće opterećenje distributivne mreže, zbog čega je potrebno na vrijeme prepoznati mjesta na kojima postojeći kapaciteti mogu postati nedovoljni.

Izvršni direktor Sektora upravljanja mrežom Gordana Đerić, ističe da zbog toga Elektro-Bijeljina“ planira rasterećenje pojedinih dijelova mreže i nova ulaganja.

- Nijedan sistem nije savršen, pa tako ni naš distributivni. Podložan je različitim izazovima, počevši od vremenskih nepogoda pa do opterećenja mreže. Zbog toga planiramo rasterećenja i nova ulaganja i reagujemo tamo gdje prepoznamo slabe tačke – navela je Đerić.

Prema njenim riječima, kvalitetno planiranje je posebno važno zbog činjenice da se potrebe elektroenergetskog sistema mijenjaju zajedno sa navikama korisnika. Nekada je najveće opterećenje elektrodistributivne mreže bilo karakteristično za zimske mjesece i period intenzivnog grijanja na električnu energiju, a sada je povećana upotreba uređaja za hlađenje dovela do toga da su i ljetni mjeseci postali period izrazito visoke potrošnje električne energije.

Za Elektro-Bijeljinu to znači da priprema mreže nije više usmjerena samo na tradicionalno zahtjevnu zimsku sezonu, već i na periode ekstremno visokih ljetnih temperatura.