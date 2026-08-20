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Stiže "vremenska bomba": Izdato upozorenje za ove dijelove BiH

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:47

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Киша
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti sunčano i vruće uz maksimalnu temperaturu vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih, dok se tokom ostatka dana očekuje nagli pad temperatura.

Tokom poslijepodneva na zapadu i sjeveru očekuje se povećanje oblačnosti koje može usloviti lokalno kišu ili pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 16 do 24, u višim predjelima na istoku od 13 stepeni, a maksimalna od 34 na jugozapadu do 40 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, na krajnjem sjeveru uveče prolazno jak zapadni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 21, Čemerno 27, Gacko i Han Pijesak 30, Kneževo, Sokolac i Livno 32, Trebinje i Bileća 33, Sarajevo, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Drvar 34, Zvornik, Foča, Tuzla, Neum i Srebrenica 36, Bihać i Višegrad 37, Bijeljina, Prijedor, Mostar, Zenica i Novi Grad 38, te Banjaluka, Doboj i Gradačac 39 stepeni Celzijusovih.

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