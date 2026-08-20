Ministarstvo raspisalo dva konkursa, dodjeljuje se 115 hiljada KM

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je dva konkursa u kojima će biti dodijeljena sredstva ukupno vrijedna 115 hiljada KM.

Riječ je o Konkursu za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija i Konkursu za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj.

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Cilj prvog konkursa, između ostalog, je unapređenje atraktivnosti, kapaciteta i uticaja istraživanja i razvoja na ukupan razvoj Republike Srpske kroz uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naukom, inovacijama i tehnološkim razvojem kao i stvaranje sistemske podrške povećanju broja inovacija i uvođenja novih tehnologija u funkciji razvoja privrede.

Ko ima pravo učešća?

Pomenutim konkursom sufinansiraće se deset projekata, za šta je previđeno 50.000 KM.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da novac iz ovog konkursa mogu dobiti samo naučnoistraživačke organizacije i instituti upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu i visokoškolske ustanove upisane u Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu, a koji se bave razvojem tehnologija i koji su registrovani na teritoriji Srpske i Brčko Distrikta.

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Napominje se da je korisnik sredstava dužan da obezbijedi finansijsko učešće u projektu u visini od najmanje 40 odsto od ukupne vrijednosti projekta.

Konkurs će biti otvoren do 1. oktobra 2026. godine.

Konkurs za inovatore

Za konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za ovu godinu planirano je 65.000 KM, od čega 50.000 KM za organizacije inovatora i 15.000 KM za inovatore.

"Tokom vrednovanja prijava, pored ostalog, uzeće se u obzir način na koji su aktivnosti organizacije inovatora uključene ili povezane sa strategijom u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i na koji način doprinose njenoj realizaciji, zatim efekti koje će planirane aktivnosti imati za zajednicu kao i broj ljudi koji će imati koristi od planiranih aktivnosti", ističu u Ministarstvu.

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Rok za prijavu na ovaj konkurs je 1. novembar 2026. godine.

Više informacija o konkursima i načinu konkurisanja biće dostupno na internet stranici Ministarstva na OVOM LINKU.