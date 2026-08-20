Ministarstvo raspisalo dva konkursa, dodjeljuje se 115 hiljada KM

Autor:Stevan Lulić
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Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske raspisalo je dva konkursa u kojima će biti dodijeljena sredstva ukupno vrijedna 115 hiljada KM.
Riječ je o Konkursu za finansijsku podršku projekata razvoja tehnologija, nabavke opreme i učešća na stručnim skupovima o razvoju tehnologija i Konkursu za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj.
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Cilj prvog konkursa, između ostalog, je unapređenje atraktivnosti, kapaciteta i uticaja istraživanja i razvoja na ukupan razvoj Republike Srpske kroz uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naukom, inovacijama i tehnološkim razvojem kao i stvaranje sistemske podrške povećanju broja inovacija i uvođenja novih tehnologija u funkciji razvoja privrede.
Pomenutim konkursom sufinansiraće se deset projekata, za šta je previđeno 50.000 KM.
Iz Ministarstva pojašnjavaju da novac iz ovog konkursa mogu dobiti samo naučnoistraživačke organizacije i instituti upisani u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi u Ministarstvu i visokoškolske ustanove upisane u Registar visokoškolskih ustanova koji se vodi u Ministarstvu, a koji se bave razvojem tehnologija i koji su registrovani na teritoriji Srpske i Brčko Distrikta.
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Napominje se da je korisnik sredstava dužan da obezbijedi finansijsko učešće u projektu u visini od najmanje 40 odsto od ukupne vrijednosti projekta.
Konkurs će biti otvoren do 1. oktobra 2026. godine.
Za konkurs za finansijsku podršku inovatorstvu u Republici Srpskoj za ovu godinu planirano je 65.000 KM, od čega 50.000 KM za organizacije inovatora i 15.000 KM za inovatore.
"Tokom vrednovanja prijava, pored ostalog, uzeće se u obzir način na koji su aktivnosti organizacije inovatora uključene ili povezane sa strategijom u oblasti naučnog i tehnološkog razvoja i na koji način doprinose njenoj realizaciji, zatim efekti koje će planirane aktivnosti imati za zajednicu kao i broj ljudi koji će imati koristi od planiranih aktivnosti", ističu u Ministarstvu.
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Rok za prijavu na ovaj konkurs je 1. novembar 2026. godine.
Više informacija o konkursima i načinu konkurisanja biće dostupno na internet stranici Ministarstva na OVOM LINKU.
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