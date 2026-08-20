Ljekari UKC-a Srpske izveli ugradnju koljena uz asistenciju robota

Autor:ATV redakcija
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Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je operativni zahvat ugradnje koljena, uz asistenciju robota, što predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji.
Stručni tim UKC-a će sutra održati konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti značaj ovog velikog iskoraka u savremenoj ortopediji, te objasniti koje prednosti robotska tehnologija i njena primjena u medicini donosi pacijentima, najavljeno je iz UKC-a.
Na konferenciji za novinare biće predstavljeno i značajno profesionalno priznanje za ljekara ortopeda sa Klinike za ortopediju i traumatologiju koji je postao predsjednik prestižnog svjetskog Udruženja AO faundejš - ogranak AO trauma za BiH što predstavlja potvrdu njegovog stručnog i timskog rada, kao i to da ova klinika UKC potvrđuje svoju referentnost u regionu.
Konferencija za novinare biće održana sutra u 10.30 u holu Centralnog medicinskog bloka ulaz sa heliodroma
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