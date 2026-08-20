Logo

Ljekari UKC-a Srpske izveli ugradnju koljena uz asistenciju robota

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 12:57

Komentari:

4
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je operativni zahvat ugradnje koljena, uz asistenciju robota, što predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji.

Stručni tim UKC-a će sutra održati konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti značaj ovog velikog iskoraka u savremenoj ortopediji, te objasniti koje prednosti robotska tehnologija i njena primjena u medicini donosi pacijentima, najavljeno je iz UKC-a.

Na konferenciji za novinare biće predstavljeno i značajno profesionalno priznanje za ljekara ortopeda sa Klinike za ortopediju i traumatologiju koji je postao predsjednik prestižnog svjetskog Udruženja AO faundejš - ogranak AO trauma za BiH što predstavlja potvrdu njegovog stručnog i timskog rada, kao i to da ova klinika UKC potvrđuje svoju referentnost u regionu.

Konferencija za novinare biće održana sutra u 10.30 u holu Centralnog medicinskog bloka ulaz sa heliodroma

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UKC Republike Srpske

Republika Srpska

Ugradnja koljena

Zdravstvo

zdravlje

Komentari (4)

Pročitajte više

Кремљ о сукобу у Украјини: Нема разлога за оптимизам

Svijet

Kremlj o sukobu u Ukrajini: Nema razloga za optimizam

1 h

0
Пјевачица Цеца Ражнатовић у бијелој хаљини позира пред камером.

Scena

Ceca Ražnatović: To je super muškarac

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Teško povrijeđeno dvoje maloljetne djece: Vozač zaspao za volanom

1 h

0
овце стадо животиње

Društvo

Filip se sa porodicom vratio iz Njemačke u BiH i kupio ovce: ''Osjećao sam nezadovoljstvo''

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је у Београду са предсједником Уставног суда Републике Србије др Владаном Петровим.

Republika Srpska

Sastali se Stevandić i Petrov: Prva posjeta zvaničnika Srpske Ustavnom sudu Srbije

1 h

6
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Republika Srpska

Pacijent iz Banjaluke helikopterom prevezen u Beograd

3 h

0
Породица дјеца шетња

Republika Srpska

''Srpska te voli'': Prava i mjere u sistemu podrške porodici

5 h

23
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Republika Srpska

Beograd šalje zahtjev da se Mladić prebaci na liječenje u Srpsku ili Srbiju

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima