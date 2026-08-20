Teško povrijeđeno dvoje maloljetne djece: Vozač zaspao za volanom

Dvoje maloljetne djece teško je povrijeđeno na Dubrovačkom primorju kada je automobil, čiji je vozač zaspao, prešao u suprotnu traku i udario u drugo vozilo koje je sletjelo niz padinu.

Uz četrdesetpetogodišnjaka u vozilu je bilo troje maloljetne djece, od kojih je dvoje, koji su povrijeđeni, zadržani na liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Upravljajući automobilom italijanske registracije 45-godišnjak sa Kosova i Metohije zaspao je za volanom, prešao u suprotnu traku i udario u parkirano vozilo njemačkih tablica.

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Od siline udarca parkirano vozilo je sletjelo dva metra ispod puta, prenose hrvatski mediji.

Protiv muškarca slijedi krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku zbog izazivanja saobraćajne nezgode.

(Srna)