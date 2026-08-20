Dodik: Kad je najteže nisi sam - Srpska te voli

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za Srnu da postoje odluke koje donesete kao političar i vremenom ih zaboravite, kao i projekti, zakoni i budžeti koji se smjenjuju sa godinama, ali postoje i odluke za koje se zna da su vrijedile ako su pomogle da samo jedno dijete dobije novu šansu za život i da je na njih najviše ponosan.

"Kada smo krajem 2017. godine osnovali Fond solidarnosti 'Duša djece', ideja je bila jednostavna - nijedan roditelj u Republici Srpskoj ne smije ostati sam onda kada mu ljekari kažu da njegovo dijete mora nastaviti liječenje negdje daleko od kuće", istakao je Dodik za Srnu povodom kampanje "Srpska te voli" u okviru koje će Kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj.

Roditelj koji se bori za život svog djeteta, naglasio je Dodik, ne smije u tom trenutku razmišljati koliko košta klinika u inostranstvu, ne smije prodavati ono što ima, pozajmljivati, moliti i gubiti dragocjeno vrijeme pokušavajući da prikupi novac i da tada uz njega mora stati Republika Srpska.

"Danas, gotovo devet godina kasnije, iza Fonda solidarnosti nije statistika. Iza njega su djeca, njih 1.274. Za njih je do kraja marta ove godine odobreno 3.629 rješenja za dijagnostiku i liječenje u najmodernijim klinikama u inostranstvu. Za njih je Republika Srpska izdvojila više od 45 miliona KM, a porodicama finansirala troškove puta i smještaja. Neka od te djece odlazila su na liječenje više puta", naveo je Dodik.

On je dodao da je svako od tih 3.629 rješenja značilo da je negdje jedna majka dobila novu nadu, da je jedan otac znao da nije sam i da je jedno dijete dobilo još jednu šansu.

"Zato mi je Fond solidarnosti 'Duša djece' uvijek bio mnogo više od institucije koju smo osnovali i na to sam najviše ponosan. Fond govori kakva Republika Srpska treba da bude - Republika koja svoje dijete ne ostavlja kada je najteže, koja će, kada više ne možemo pomoći kod kuće, tražiti pomoć tamo gdje ona postoji i koja će stati iza roditelja i reći: 'Vi sada budite uz svoje dijete, a mi ćemo biti uz vas'", naglasio je Dodik.

On je rekao da se novac koji je uložen u Fond može izbrojati, to je više od 45 miliona KM, ali, istakao je, ne postoji broj koji može izmjeriti vrijednost jednog izliječenog djeteta, jednog povratka kući, jednog zagrljaja roditelja koji je ponovo dobio nadu.

"Zbog toga, kada me pitaju na šta sam posebno ponosan - Fond solidarnosti 'Duša djece' ima posebno mjesto. Jer Republiku Srpsku ne čine samo njene institucije, teritorija i zakoni. Čine je njeni ljudi. A njena djeca su njena duša. Dok postoji Republika Srpska mora postojati i obećanje svakom našem djetetu i svakom roditelju: Kada je najteže – nisi sam. Srpska te voli", poručio je predsjednik Dodik.