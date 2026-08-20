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Šeranić najavio otvaranje novog pedijatrijskog odjeljenja u bolnici u Nevesinju

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:15

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Ален Шеранић
Foto: ATV

U Bolnici Nevesinje uskoro se očekuje otvaranje novog pedijatrijskog odjeljenja, čijom će izgradnjom biti obezbijeđeno pet do šest novih bolničkih kreveta i kvalitetniji uslovi za liječenje najmlađih pacijenata, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

Nakon sastanka sa direktorom Bolnice Veliborom Milivojevićem i obilaska prostora budućeg pedijatrijskog odjeljenja, Šeranić je rekao da je riječ o projektu koji je dogovoren tokom njegove prethodne posjete, a Bolnica ga je realizovala uz podršku Vlade Srpske.

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Istakao je da će pedijatrijsko odjeljenje biti od velikog značaja za male pacijente i njihove roditelje jer je proširen prostor, te su dobili pet do šest novih kreveta, sobe za odmor i rad sa pacijentima, kao i prostor za rad sa roditeljima.

On je napomenuo da je u Bolnici Nevesinje u potpunosti rekonstruisan i krov, čime su riješeni raniji problemi sa prokišnjavanjem i vlagom koji su otežavali rad u pojedinim dijelovima objekta.

Šeranić je rekao da od početka godine u punom kapacitetu radi i biohemijska laboratorija, ne samo za potrebe Bolnice i njenih pacijenata, već i za pacijente kojima su u okviru konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite potrebni određeni dijagnostički nalazi.

- Sa tog aspekta znatno je proširen spektar usluga u ovoj bolnici, što se pokazalo i kroz statistiku rada, bilo da je riječ o pregledima ili operativnim zahvatima, koji su povećani za oko 15 odsto u odnosu na prošlu godinu - rekao je Šeranić novinarima.

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Najavio je da bi jedan od budućih projekata Bolnice Nevesinje mogao da bude uvršten u Program javnih investicija Vlade Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine.

Riječ je o projektu rekonstrukcije starog dijela Bolnice i njegovog povezivanja sa novim objektom, čime bi se dodatno povećali kapaciteti i unaprijedile zdravstvene usluge.

- Razgovaralo se i o palijativnoj njezi kao jednom od segmenata u kojem bi mogli biti prošireni kapaciteti u Nevesinju. To će biti stvar menadžmenta i njihove odluke šta im je potrebno, a mi ćemo iskazati podršku - rekao je Šeranić.

On je zahvalio radnicima Bolnice Nevesinje za dosadašnji rad, ističući da ova zdravstvena ustanova kvalitetom pokazuje i dokazuje svoj značaj ne samo u regionu, već i šire.

Milivojević je rekao da su u proteklih godinu i po dana napravljeni znatni iskoraci u radu ove zdravstvene ustanove, zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Vlade Republike Srpske.

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On je naveo da je nabavljena i obnovljena značajna medicinska oprema, izvedeni građevinski radovi kojima će biti proširen prostor bolnice i obezbijeđeni bolji uslovi za rad pedijatrijskog odjeljenja.

Bolnica Nevesinje, dodao je, ima spreman i projekat rekonstrukcije starog dijela objekta, koji bi sa novim objektom bio povezan takozvanim toplim mostom.

- Na taj način znatno ćemo uvećati kapacitete zdravstvenih usluga koje ovdje pružamo, ali i njihov kvalitet. To će doprinijeti da još više i bolje radimo, uvećamo broj zaposlenih i na taj način doprinesemo našoj opštini, a kroz to i Republici Srpskoj - istakao je Milivojević.

(Srna)

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Alen Šeranić

Nevesinje

bolnica

pedijatrija

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