Ušla u more da se rashladi, a završila u bolnici: Vjeruje da je progutala ovo

Jedna žena tvrdi da je mislila da će umreti nakon što se zarazila parazitom, koji je, kako vjeruje, progutala kroz "kontaminiranu" morsku vodu.

Njeno zastrašujuće iskustvo, zbog kojeg je mjesec dana bila prikovana za bolnički krevet, pokreće važna pitanja o bezbjednosti kupanja u moru.

Jedna žena tvrdi da je mislila da će umreti nakon što se zarazila parazitom, koji je, kako vjeruje, progutala kroz „kontaminiranu“ morsku vodu. Njeno zastrašujuće iskustvo, zbog kojeg je mesec dana bila prikovana za bolnički krevet, pokreće važna pitanja o bezbednosti kupanja u moru. Nekoliko nakon prvog kupanja, počela je da oseća ozbiljne probavne tegobe, uključujući grčeve u stomaku i vodenastu dijareju.

"Išla sam u toalet 20 do 30 puta dnevno i bila sam užasno dehidrirana. Kada bih pokušala da popijem vodu, samo bi prošla kroz mene. Gotovo sam se onesvijestila, imala sam temperaturu, a jednom sam i povratila. Mislila sam da je u pitanju trovanje hranom, ali nisam jela ništa što bi moglo da ga izazove", rekla je ona.

Mislila da će umrijeti

"Iskreno sam mislila da ću umrijeti. Osjećala sam se potpuno bespomoćno", dodala je ona.

Kako su se njeni simptomi pogoršavali, Hopkins, koja je bila posebno osjetljiva zbog transplantacije bubrega 2010. godine, otišla je u bolnicu. Tamo joj je dijagnostikovana kriptosporidioza, bolest praćena dijarejom koju izaziva parazit Kriptosporidium, piše Pipl.

Ovaj parazit može da preživi u vodi, hrani, zemlji ili na površinama koje su kontaminirane zaraženim izmetom, a do infekcije dolazi gutanjem parazita.

"U bolnicu sam stigla žuta i siva, a funkcija bubrega mi se brzo pogoršavala", ispričala je.

Poslije mjesec dana provedenih u bolnici, puštena je na kućno liječenje. Tokom bolesti izgubila je 16 kilograma i preživljavala uglavnom na tečnoj hrani. I dalje osjeća posledice bolesti i trenutno je na "restriktivnoj dijeti". Ogorčena i razočarana zbog svega što joj se dogodilo, zaklela se da se više nikada neće kupati u moru u Velikoj Britaniji.

(Informer)