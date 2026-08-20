U trci za sedam mjesta u NSRS 143 kandidata

Autor:ATV redakcija
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U Izbornoj jedinici dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske na glasačkom listiću na ovogodišnjim oktobarskim izborima naći će se 143 kandidata 14 političkih subjekata.
Kandidatsku listu SNSD-a u ovoj izbornoj jedinici predvodi načelnik Laktaša Miroslav Bojić, a slijede Renata Obradović-Popović i Miloš Gvero, te još devet kandidata ove stranke.
Prvi na listi DNS-NPS je Saša Ilić, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, dok je nosilac liste Ujedinjene Srpske aktuelni poslanik u Narodnoj skupštini Aleksandar Trninić.
Listu SPS-Jedinstvena Srpska predvodi Vladimir Bogojev, koalicije SP-DEMOS-NDP Vladimir Janković, Republičke stranke Srpske Milan Kukavica, a Volje naroda Srpske Radenko Tomaš.
Željko Sladojević prvi je na listi političkog subjekta Draško Stanivuković - Pokret sigurna Srpska, dok Milan Petrović predvodi listu SDS-a, Radislav Dončić Narodnog fronta i Mladen Aničić Za pravdu i red - PDPRS.
Svoje kandidate imaju Koalicija za državu, Stranka život, kolacija predvođena HDZ-om BiH.
Glasači u Republici Srpskoj na ovogodišnjim opštim izborima u devet izbornih jedinica biraju po sedam poslanika u Narodnoj skupštini, dok se 20 preostalih mjesta popunjava sa kompenzacionih lista.
Izborna jedinica dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske obuhvata Gradišku, Laktaše, Srbac i Prnjavor, prenosi Srna.
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