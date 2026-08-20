U trci za sedam mjesta u NSRS 143 kandidata

U Izbornoj jedinici dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske na glasačkom listiću na ovogodišnjim oktobarskim izborima naći će se 143 kandidata 14 političkih subjekata.

Kandidatsku listu SNSD-a u ovoj izbornoj jedinici predvodi načelnik Laktaša Miroslav Bojić, a slijede Renata Obradović-Popović i Miloš Gvero, te još devet kandidata ove stranke.

Prvi na listi DNS-NPS je Saša Ilić, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, dok je nosilac liste Ujedinjene Srpske aktuelni poslanik u Narodnoj skupštini Aleksandar Trninić.

Listu SPS-Jedinstvena Srpska predvodi Vladimir Bogojev, koalicije SP-DEMOS-NDP Vladimir Janković, Republičke stranke Srpske Milan Kukavica, a Volje naroda Srpske Radenko Tomaš.

Željko Sladojević prvi je na listi političkog subjekta Draško Stanivuković - Pokret sigurna Srpska, dok Milan Petrović predvodi listu SDS-a, Radislav Dončić Narodnog fronta i Mladen Aničić Za pravdu i red - PDPRS.

Svoje kandidate imaju Koalicija za državu, Stranka život, kolacija predvođena HDZ-om BiH.

Glasači u Republici Srpskoj na ovogodišnjim opštim izborima u devet izbornih jedinica biraju po sedam poslanika u Narodnoj skupštini, dok se 20 preostalih mjesta popunjava sa kompenzacionih lista.

Izborna jedinica dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske obuhvata Gradišku, Laktaše, Srbac i Prnjavor, prenosi Srna.