Logo

U trci za sedam mjesta u NSRS 143 kandidata

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:29

Komentari:

0
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

U Izbornoj jedinici dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske na glasačkom listiću na ovogodišnjim oktobarskim izborima naći će se 143 kandidata 14 političkih subjekata.

Kandidatsku listu SNSD-a u ovoj izbornoj jedinici predvodi načelnik Laktaša Miroslav Bojić, a slijede Renata Obradović-Popović i Miloš Gvero, te još devet kandidata ove stranke.

Prvi na listi DNS-NPS je Saša Ilić, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srpske, dok je nosilac liste Ujedinjene Srpske aktuelni poslanik u Narodnoj skupštini Aleksandar Trninić.

Listu SPS-Jedinstvena Srpska predvodi Vladimir Bogojev, koalicije SP-DEMOS-NDP Vladimir Janković, Republičke stranke Srpske Milan Kukavica, a Volje naroda Srpske Radenko Tomaš.

Željko Sladojević prvi je na listi političkog subjekta Draško Stanivuković - Pokret sigurna Srpska, dok Milan Petrović predvodi listu SDS-a, Radislav Dončić Narodnog fronta i Mladen Aničić Za pravdu i red - PDPRS.

Svoje kandidate imaju Koalicija za državu, Stranka život, kolacija predvođena HDZ-om BiH.

Glasači u Republici Srpskoj na ovogodišnjim opštim izborima u devet izbornih jedinica biraju po sedam poslanika u Narodnoj skupštini, dok se 20 preostalih mjesta popunjava sa kompenzacionih lista.

Izborna jedinica dva za Narodnu skupštinu Republike Srpske obuhvata Gradišku, Laktaše, Srbac i Prnjavor, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

Narodna skupština Republike Srpske

Kandidatura

izbori

Izbori 2026.

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомеханичар поправља ауто.

Region

Popravljao automobil i poginuo u dvorištu kuće

3 h

0
Временска прогноза: Залазак сунца

Društvo

Najavljen drastičan pad temperatura

3 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić najavio otvaranje novog pedijatrijskog odjeljenja u bolnici u Nevesinju

3 h

0
Ускоро би путем порука на ТикТоку могао стизати новац

Nauka i tehnologija

Uskoro bi putem poruka na TikToku mogao stizati novac

3 h

0

Više iz rubrike

Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić najavio otvaranje novog pedijatrijskog odjeljenja u bolnici u Nevesinju

3 h

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Republika Srpska

Ljekari UKC-a Srpske izveli ugradnju koljena uz asistenciju robota

4 h

4
Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је у Београду са предсједником Уставног суда Републике Србије др Владаном Петровим.

Republika Srpska

Sastali se Stevandić i Petrov: Prva posjeta zvaničnika Srpske Ustavnom sudu Srbije

4 h

8
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Republika Srpska

Pacijent iz Banjaluke helikopterom prevezen u Beograd

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

24

Najmanje 40 djece nastradalo prilikom prevrtanja broda u Nigeriji

17

17

Došli na odmor pa ih sačekao šok: Gdje je more?

17

11

Evropska sila sprema vojsku od 460.000 ljudi! Da li je Rusija meta?

17

10

Centar dana, 20.08.2026.

17

06

Mađarska nacionalna televizija emitovala vijesti nakon 44 dana prekida

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima